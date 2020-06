Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht zu Mittwoch von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt.

Pößneck. Nachdem in der Nacht zu Mittwoch ein 22-Jähriger mit einem Messer in Pößneck verletzt wurde, ist das Thema nun im Stadtrat angesprochen worden.

Kurze Messerangriffs-Diskussion im Pößnecker Stadtrat

In der Nacht zum Mittwoch ist in Pößneck im Bereich Wernburger Weg/Turmstraße ein 22-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. „Hat der Stadtrat eine Meinung dazu?“, fragte Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) in der Stadtratssitzung vom Donnerstagabend. Er stellte eine „ausführliche Berichterstattung der OTZ“ zu diesem Vorfall fest und sprach von einer verabscheuungswürdigen Tat „mutmaßlich ausländischer Gäste“.

