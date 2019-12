Lärm-Grenzwert für Gewerbegebiet Molbitz festgelegt

Im bisherigen Sondergebiet Molbitz in Neustadt soll sich künftig auch Gewerbe ansiedeln dürfen. Einen entsprechenden Beschluss hatten die Mitglieder des Neustädter Stadtrates bereits im vergangenen Dezember gefasst. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde nun ein Vorentwurf vorgelegt, durch den eine weitere Entwicklung des Gebietes festgelegt werden sollte.

Die gewerbliche Nutzung soll jetzt auch im Namen kenntlich werden. So wird der Bereich zwischen Südstraße, Neustädter Straße und Triptiser Straße künftig das „Gewerbe- und Sondergebiet Molbitz“ sein. Um die Gebäude, die sich bereits auf dem Gelände befinden, weiter zu sichern und zu entwickeln, wurde die Flächennutzung angepasst.

Konkret wird am vorhandenen Bau- und Gartenmarkt festgehalten. Darüber hinaus werden Voraussetzungen für Einzelhandelsbetriebe mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment geschaffen im westlichen Teil des Plangebietes.

Da das Gewerbe- allerdings an ein Mischgebiet mit überwiegender Wohnbebauung angrenzt, sind für Firmen Einschränkungen verankert. So wurde im Vorfeld der jetzigen Beschlussfassung eine Schallimmissionsprognose erstellt, in der ein Grenzwert von 49 Dezibel festgelegt ist. So soll sichergestellt werden, dass die Anwohner nicht durch Betriebslärm belästigt werden. Will sich künftig ein Gewerbe ansiedeln, muss nachgewiesen werden, dass die vorgegebenen Grenzwerte durch dieses eingehalten werden.

Dass durch die festgelegten Grenzwerte eine Lärm-Belästigung für die Anwohner ausgeschlossen ist, sahen nicht alle Mitglieder des Stadtrates als gegeben, wodurch es – wie bereits in der Vergangenheit – zu Diskussionen kam. Christian Panzer (Junge Liste) wollte wissen, ob mit organisatorischen Maßnahmen Abhilfe im Sinne einer Lärmminderung geschaffen werden könnten. Das nannte Neustadts Bauamtsleiterin Andrea Fritz „schwierig“.

CDU-Stadtrat René Schilling betonte einmal mehr, dass es unglücklich sei, in ein Wohn- ein Gewerbegebiet zu planen. „Ich halte das für absurd. Das ist planerisch eine Fünf, setzen!“, sagte er. Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) entgegnete: „Wir dürfen nicht so tun, als ob in Molbitz etwas entsteht, bei dem den Leuten ein Anschlag bevorsteht.“ Bernd Rosenbusch (BfN) merkte an, dass durch Tag und Nacht geöffnete Tankstelle ohnehin die größten Licht- und Lärmimmissionen entstehen.

Die Mitglieder des Neustädter Stadtrates billigten schließlich den vorgelegten Vorentwurf mit 13 Ja- und zwei Nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen.