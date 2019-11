Landauf landab gibt es in diesen Tagen Lampion- und Martinsumzüge

Lampionumzug und Geldspende

„Die Wahrheit, den Mond, die Sonne und das Licht / schafft das Dunkel zu verbergen nicht.“ Unter diesem Motto wird am Donnerstag, 7. November, ein Martinsumzug in Nimritz veranstaltet.

„Wir unterstützen den diesjährigen Lampionumzug unseres Kindergartens und laden alle Einwohner am Donnerstag ab 18 Uhr zu Bratwurst und Glühwein auf den Festplatz am Gemeinderaum ein“, teilen die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein aus Nimritz mit. Bei dieser Gelegenheit überreichen sie dem Kindergarten eine Spende in vorab nicht genannter Höhe. Es handelt sich um den Erlös des Nimritzer Kindertagsfestes vom 20. September.

Seit Beginn des Rechtsstreits rund um den kommunalen Kindergarten in Nimritz am Verwaltungsgericht Gera ist das nicht die erste Geldspende zur Unterstützung des Zwergenlandes. Wie Bürgermeister Peter Graetsch unlängst zu verstehen gab, seien bei der Gemeinde mindestens 300 Euro zu Gunsten der Kindertagesstätte eingegangen.