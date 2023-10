Landmarkt, Feiern, Rolli-Treff – Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Die Frauen und Männer des Neustädter Gospelchores Something Red freuen sich schon auf das Konzert aus Anlass des 20-jährigen Bestehens.

Eine Fülle von Veranstaltungen erwarten in den nächsten Tagen interessierte Gäste. Womit man die Qual der Wahl hat:

Arbeitseinsatz auf der Altenburg

Auf der Pößnecker Altenburg findet am Sonnabend, 21. Oktober, ein weiterer ehrenamtlicher Arbeitseinsatz in diesem Jahr statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Garagenkomplex Altenburgring. Die Altenburgfreunde im Verein für Heimatgeschichte Pößneck wollen mit geeigneten Maßnahmen die touristische Infrastruktur auf dem Zechsteinriff pflegen. Neue Helfer, die idealerweise eigene Gartengeräte wie Laubrechen und Astschere mitbringen sollten, sind willkommen. Nähere Informationen gibt es bei Rolf Bräutigam, Telefon 03647/42 00 63.

Doppelfeier in Pößneck

Im Pößnecker Bilke-Saal wird am Freitag, 20. Oktober, das Doppeljubiläum „40 Jahre Freundeskreis Goethe/Franz Huth – 30 Jahre Goethe-Gesellschaft Pößneck“ gefeiert. Beginn ist um 19 Uhr. Es ist ein Programm mit dem am Meininger Staatstheater engagierten Schauspieler Peter Liebaug zu erleben, der gemeinsam mit dem Klaviersolisten Rudi Hild einen künstlerischen Reigen in der Art des Kabarettisten Friedrich Hollaender (1896-1976) darbieten wird.

Preisskat in der Bankschenke

Im Grobengereuther Gasthaus Zur Bankschenke steigt am Freitag, 20. Oktober, ein Preisskat. Beginn ist ab 18 Uhr. Es werden zweimal 48 Spiele gespielt.

Senioren im Triptiser Ratssaal

Im Saal des Triptiser Rathauses wird am 25. Oktober der nächste „Geburtstag des Monats“ der Senioren aus der Stadt und der Ortsteile gefeiert. Beginn am Mittwoch der nächsten Woche ist 14 Uhr. Willkommen sind Geburtstagskinder der Monate Juli, August, September und Oktober. Es gratuliert Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr). Interessierte werden gebeten, sich unter Telefon 03 64 82/35 90 anzumelden. „Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie uns dies gern ebenfalls“, richtet die Stadt an die Triptiser Senioren.

Wanderung durchs Teichgebiet

Am Sonnabend, 21. Oktober, um 9.30 Uhr wird zu einer ornithologischen und naturkundlichen Wanderung durch das Land der Tausend Teiche eingeladen. Vorgestellt wird die Region als international bedeutsamer Lebens- und Schutzraum für Vögel und Amphibien. Referent ist der Naturführer Volker Vopel. Start und Ende ist auf dem Parkplatz am Dörringenteich zwischen Dreba und Plothen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Durch das malerische Teichgebiet Dreba-Plothen führen regelmäßig organisierte Wanderungen. Am Samstag ist es wieder soweit. Foto: Lutz Prager

Rolli-Treff in Neustadt

In der Awo-Schlossschule Neustadt findet am Montag, 23. Oktober, das nächste Rollstuhlfahrertreffen für Neustadt und Umgebung statt. Beginn ist um 16 Uhr. Willkommen sind Betroffene und Angehörige, die sich kennenlernen und über eine rollstuhlgerechtere Stadt austauschen wollen. Nähere Informationen gibt es bei Stephan Tetzel unter Telefon 01 74/2 05 80 64.

Landmarkt in Pößneck

Für den Pößnecker Herbst-Landmarkt am Samstag, 21. Oktober, konnten 37 Direktvermarkter und Hersteller insbesondere landwirtschaftlicher und kunsthandwerklicher Erzeugnisse gewonnen werden. Interessierte sind in und an der Pößnecker Shedhalle zwischen 10 bis 17 Uhr willkommen. An einigen Ständen wird es Vorführungen geben. Mehrere Aussteller aus dem Orlatal und darüber hinaus sind das erste Mal dabei. Kinder und Jugendliche werden wie bisher gratis eingelassen, alle anderen Besucher werden um einen Kostendeckungsbeitrag von zwei Euro gebeten.

Jubiläumskonzert in Neustadt

Zu einem Jubiläumskonzert des Neustädter Gospelchors „Something Red“ wird am Samstag, 21. Oktober, in die Neustädter Stadtkirche eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Die Singgemeinschaft aus dem Orlatal ist 20 Jahre alt und das will sie gemeinsam mit ihrem treuen Publikum und auch neuen Interessierten feiern. Der Eintritt ist frei.

Film- und Leseabend in Ranis

Zu einem Abend rund um ostdeutsche Geschichten wird am Donnerstag, 19. Oktober, auf Burg Ranis eingeladen. Beginn ist 19.30 Uhr. Eingeladen ist zum einen der als Ahne bekannte Berliner Autor Arne Seidel mit seinem autobiografischen Roman „Wie ich einmal lebte“ über das Aufwachsen in der DDR. Zum anderen führen die Filmemacher Conrad Winkler und Elia Zeißig ihre Kurzfilme „Stadtrand“ beziehungsweise „Es ist kälter geworden“ vor, wiederum mit ostdeutschen Landschaften und Lebenswegen im Mittelpunkt.