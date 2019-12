Landwirte protestieren mit Schlepper-Flashmob in Pößneck

Schwere Maschinen rollten am Mittwochnachmittag durch Pößneck. Grund für dieses Schauspiel war ein bundesweiter Schlepper-Flashmob, zu dem die Initiative „Land schafft Verbindung“ aufgefordert hatte. Dem Aufruf waren auch Landwirte, landwirtschaftliche Dienstleister und Lkw-Fahrer der Agrarprodukte Ludwigshof, der Agrargenossenschaft Kamsdorf sowie des Thüringer Agrarservice nachgekommen, die sich mit 20 Traktoren und fünf Lkw hupend ihren Weg von Oberwellenborn über die Bundesstraße 281 nach Pößneck bahnten.

Die Aktion sollte einen Solidaritätsbekundung an die Bauern in den Niederlanden sein, die am Mittwoch gegen die Agrarpolitik in ihrem Land protestierten. Gleichzeitig wollten sich die hiesigen Bauern, ein weiteres Mal Gehör für ihre Probleme verschaffen. „Im Orlatal treibt uns die Ausweisung roter Gebiete in der Region um, durch die besagt wird, dass zu viel Nitrat im Grundwasser ist. Dadurch dürfen wir ab kommenden Frühjahr weniger düngen“, nannte Gunnar Jungmichel, Vorstand der Agrarprodukte Ludwigshof in Ranis und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Saale-Orla, einen Punkt, der die Bauern bewegt. Sie fordern eine genaue Ursachenforschung zu diesem Problem und keine pauschale Schuldzuweisung an die Landwirte. Ferner sollen sie künftig 50 Prozent der Pflanzenschutzmittel einsparen, wodurch Insekten geschützt werden sollen. „Diese Maßnahmen wurden festgelegt, ohne mit den Landwirten zu sprechen. Wir können uns nicht vorstellen, dass das funktioniert“, so Gunnar Jungmichel. Der Protest richtete sich außerdem gegen ein Handelsabkommen der EU mit Südamerika, das künftig ermöglicht, billig erzeugtes Rindfleisch einzuführen und im Gegenzug zollfrei Maschinentechnik zu exportieren. „Für dieses Handelsabkommen werden wir geopfert, verraten und verkauft“, sagte Gunnar Jungmichel.

Nach Grünen Kreuzen, dem Traktoren-Korso nach Berlin und angezündeten Mahnfeuern war der Schlepper-Flashmob eine weitere Protestaktion der Landwirte gegen die Agrarpolitik in Deutschland.