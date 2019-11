Landwirtin aus Neustadt: „Viele Betriebe geben auf“

Eine mehrere Kilometer lange Kolonne aus Traktoren rollte am Montagmittag von Triptis aus auf der Autobahn 9 in Richtung Norden. Ziel ist eine großangelegte Protestaktion der Landwirte gegen die aktuelle Agrarpolitik der Bundesregierung in Berlin am Dienstag. Versammelt hatten sich die laut Schätzungen der Polizei gut 270 Fahrzeuge zunächst auf dem Gelände des Trailerherstellers Fliegl, um später eskortiert von der Polizei auf die Strecke zu gehen. Viele weitere sollten im Laufe des Tages folgen. Claudia Pieter ist Landwirtin in Molbitz, einem Ortsteil von Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis. Sie hat dem Organisationsteam der bundesweiten Protestaktion geholfen, dass bei der Zwischenstation in Triptis alles ordentlich funktioniert. Mit der OTZ sprach sie über die Situation der Landwirte, Umweltschutz und die Zukunft ihres Berufsstands.

Claudia Pieter, Landwirtin aus Molbitz (Neustadt an der Orla), unterstützte die Protest-Organisatoren beim Zwischenstopp in Triptis. Foto: Martin Schöne

Würden Sie mir das Anliegen des Protests aus Ihrer Sicht beschreiben?

Unser Anliegen ist es, das Agrarpaket, welches die Bundesregierung packen will, in seiner jetzigen Form zu stoppen, weil es für uns die Rahmenbedingungen noch schlechter macht, als sie es jetzt schon sind. Damit könnten wir überhaupt nicht mehr existieren. Es ist jetzt schon kritisch. Viele landwirtschaftliche Betriebe geben auf, geben den Betrieb auch nicht an die Kinder weiter. In den Großbetrieben hängen viele Arbeitsplätze daran. Es ist nicht abschätzbar, was da in der nächsten Zeit passiert, wenn wir jetzt nicht agieren und dieses ganze irrsinnige Agrarpaket stoppen. Wir wollen faire Bedingungen. Wir wollen Umweltschutz. Wir wollen Insektenschutz. Das wollen wir alles tun, aber wir können es nicht mehr bezahlen. Das Wetter hat die letzten zwei Jahre gezeigt, wie hilflos ein Landwirt auch sein kann. Das ist auf Dauer keine befriedigende Situation, wenn die Ökonomie nicht stimmt – wenn die Politik dazu nicht stimmt. Wir haben überhaupt keinen Rückhalt, werden nicht gehört. Wir sind die Buhmänner der Nation. Die Verbraucher wissen alles besser als wir, obwohl sie es nie gelernt haben.

Welches Signal wollen die Landwirte mit der Protestaktion an Bürger und Politik senden?

Wir richten uns an alle, die es betrifft. Und das sind nun einmal alle Bürger der Bundesrepublik, weil jeder irgendwann einmal Hunger hat oder friert. Die Landwirtschaft ist unabdingbar in allen Bereichen. Es hängen unwahrscheinlich viele Arbeitsplätze an der Landwirtschaft. Nicht nur der einzelne Landwirt ist betroffen, sondern auch andere. Wir sind der Meinung, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns dagegen wehren und unseren Berufsstand schützen. Dass wir für eine Zukunft kämpfen, nicht nur unsere, sondern auch die der Verbraucher. Denn wenn wir aufgeben, dann kommen die Lebensmittel von woanders her und die Standards in anderen Ländern sind bei weitem nicht so hoch wie unsere.

Erik (7) wünscht den Traktorfahrern nördlich des Autobahnparkplatzes Rodaborn eine gute Reise. Foto: Martin Schöne

Fahren Sie selbst auch mit?

Ja, im ersten Traktor! Wir freuen uns darauf, aber es ist auch bitter nötig. Wir hätten alle Arbeit zuhause und es kostet auch Geld und Nerven, da mitzufahren. Wir werden Muskelkater haben. Ich freue mich vor allem, dass so viele – bundesweit – da mitziehen. Es hat uns überrollt und überrascht, aber das zeigt auch, wie nötig es war. Die Stimmung hier ist so grandios, es macht einfach nur Spaß. Es gibt keine Unterschiede zwischen Großbetrieb und Kleinbetrieb, Tierhalter oder Ackerbauer. Hier ziehen heute wirklich alle an einem Strang und das hätte ich nie für möglich gehalten.