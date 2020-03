Saale-Orla-Kreis: Landwirte spüren Auswirkungen der Coronakrise

„Wir können nicht anhalten“, sagt Matthias Schein, Vorstandsvorsitzender der Landesgenossenschaft Oppurg e.G. zu der aktuellen Krise um das Coronavirus. „Wir müssen und können glücklicherweise wie bisher weitermachen.“ Aber das reflektiert nur den gegenwärtigen Zustand. Selbst unter optimalen Bedingungen innerhalb des Betriebs, also wenn alle Mitarbeiter samt Familien gesund bleiben, sind die negativen Auswirkungen bereits abzusehen.

Zu ihnen gehört massiver Preisverfall, was Raps und Getreide betrifft – Zahlen, die auch an der Börse nachverfolgt werden können. Bereits vor 14 Tagen zeichneten sich Verluste um die 70 Euro pro Tonne Raps ab. „Wir rechnen mit einem Preisverfall von 10 bis 15 Prozent, sowohl bei Raps als auch bei Getreide“, sagt Matthias Schein.

Futtermittelpreise sind aktuell noch weitestgehend stabil bis steigend, wie er beobachtet. „Alles was Zulieferungen betrifft, ist schwieriger geworden“, ergänzt er. Diese Situation zieht sich über Futtermittel gleichermaßen wie über Ersatzteile für die Maschinen, die fast täglich gebraucht werden.

Günstiger ist derzeit ausschließlich Diesel. Aber es muss weitergehen, einen Abbruch darf es nicht geben. „Wir müssen im Sommer ernten, damit Deutschland was zu essen hat – auch, wenn das jetzt drastisch klingt“, so Schein.

Er hofft darauf, dass seine 60 Mitarbeiter gesund bleiben, ebenso ihre Familien. Landwirtschaft bedeutet, sieben Tage die Woche im Einsatz zu sein und das mehr als acht Stunden täglich. Oft geht der Tag 8 Uhr morgens los, vor 19 oder 20 Uhr ist selten alles „fertig“, wie Schein sagt. Im Sommer geht es noch länger, jeder Sonnenstrahl wird genutzt.

Trotz aller Kritik arbeiten sie gern in der Landwirtschaft

„Die Landwirtschaft ist der einzige Wirtschaftszweig, der nicht auf Kurzarbeit umschalten kann“, so Schein. So hoffe er, dass alle Mitarbeiter – auch psychisch – die Krise gut überstehen. „Bei aller Schelte, die wir mitunter von der Gesellschaft bekommen, haben wir uns bewusst für die Landwirtschaft entschieden und dafür, die Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen“, sagt er entschlossen.

Gunnar Jungmichel, Vorstandsvorsitzender der Agrarprodukte Ludwigshof eG, sieht die Landwirtschaft durch die aktuelle Situation auch wieder mehr in den Fokus gerückt. „Wir versorgen die Bevölkerung – in guten wie in schlechten Zeiten, wie man so schön sagt“, so Jungmichel.

Dankbar ist er dafür, dass der Saale-Orla-Kreis die Landwirtschaft in die sogenannte „kritische Infrastruktur“ aufgenommen hat, als die Notbetreuung festgelegt wurde. „Das ist einmalig in Thüringen“, sagt Jungmichel.

So stehen ihm seine Mitarbeiter weiter zur Verfügung – zumindest diejenigen, die aus den umliegenden Orten kommen. Denn neben den etwa 120 festen Mitarbeitern kommen noch einmal 70 Saisonarbeiter, vorzugsweise aus osteuropäischen Gegenden. „Es wird wahrscheinlich Probleme geben, wenn sie die Grenzen passieren wollen“, so Jungmichel. Das ist derzeit eine der Baustellen, die ihn beschäftigt. Absprachen dazu laufen. Darüber hinaus hofft er, dass keine Mitarbeiter ausfallen.

Probleme in Logistik und bei Verarbeitung von Milch könnten drohen

Erste Engpässe bei der Versorgung mit Futtermitteln hätten ihn bisher nicht erreicht. „Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe haben vieles selbst auf Lager, abgesehen von Mineralien oder Kraftstoffen vielleicht“, ist seine Einschätzung. „Was uns drohen könnte, wären Probleme in Logistik und bei der Verarbeitung. Zum Beispiel bei Milch, die täglich in die Molkereien gebracht wird. Wenn Fahrer oder Menschen fehlen, die die Milch verarbeiten, wird es problematisch“, sagt Jungmichel.

Mit einem starken Preisverfall rechnet er gegenwärtig noch nicht – anders als Kollegen vom Thüringer Bauernverband, wie er kurz vor dem Gespräch mit dieser Zeitung aus einem Telefonat mit eben jenem Verband entnahm. „Sie rechnen auch mit einem massiven Preisverfall, aber ich schätze die Situation derzeit noch nicht so ein.“

Für ihn stehe jetzt nach wie vor an erster Stelle: „Ruhe bewahren, dafür plädiere ich immer.“