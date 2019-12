Hitzige Debatte in der Gemeinderatssitzung Langenorla um den geplanten Anschluss an die zentrale Kläranlage in Pößneck

Langenorla/Pößneck-Schweinitz. Wie schon in der vorangegangenen Einwohnerversammlung gibt es viel Gesprächsbedarf zum geplanten Anschluss an die zentrale Kläranlage in Pößneck

Langenorla beschließt Verlauf der Abwassertrasse

Dass das Entsorgen der Abwässer wiederholt für hitzige Debatten sorgt, beweist einmal mehr die Langenorlaer Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Nach der mehr als einstündigen offenen Debatte mit zehn anwesenden Einwohnern votierten sieben Gemeinderatsmitglieder für den Trassenverlauf der für 2020 geplanten Überleitung zur zentralen Kläranlage in Pößneck. Drei Stimmberechtigte waren dagegen und ein Mitglied enthielt sich.

Von der ehemaligen Mühle Kolditz, wo ein Sammelbehälter entstehen soll, führt das etwa fünf Kilometer lange Rohr entlang des Schweinitzer Wegs am Orla-Radweg zur Kläranlage in Pößneck. Wie zu hören war, werden erste Anschlüsse in Kleindembach 2021 fertig sein. Fast beiläufig war zu erfahren, dass in Pößnecks Ortsteil Schweinitz, den die Trasse tangieren wird, ebenfalls einige Grundstücke einen Anschluss erhalten. „In den Sommerferien werden wohl dort die Baumaßnahmen erfolgen, weil sonst der Schulbusverkehr massiv eingeschränkt sein wird“, erläuterte Udo Wunderlich, Gemeinderatsmitglied. Angedacht sei insgesamt eine dreimonatige Bauzeit.

Im Laufe der Diskussion kippte die Debatte und mündete in eine Grundsatzdiskussion, die das vom Zweckverband Wasser und Abwasser (ZWA) durchgeplante Abwassernetz in der Gemeinde Langenorla in Frage stellte. Das Drei-Kammer-System funktioniere super, vollbiologische Anlagen wären Mist, das Abwassernetz mit angeblich störanfälliger Technik benötige niemand, wetterte Gastwirt Ronny Schumann. „Wir sind an Gesetze gebunden, auch wenn es vielen nicht schmeckt“, entgegnete der Erste Beigeordnete Christian Müller. Der Anschluss der Gemeinde sei von langer Hand geplant. Eine Bürgerinitiative habe über sechs Jahre dafür gekämpft, dass keine vollbiologischen Kleinkläranlagen errichtet werden müssen. Dem Druck des Interessensverbands sei es auch zu verdanken, dass der Anschluss rascher erfolge als vom ZWA geplant.

Die finanziellen Eigenleistungen der Grundstückseigentümer, die durch den Bau von privaten Hebeanlagen entstehen, empfanden viele der Gäste der Gemeinderatssitzung als unkalkulierbar. Anschlussgebühren, Stromanschlüsse, Erdarbeiten und die Hebeanlage verschlingen viel Geld. Bürgermeister Lars Fröhlich versprach, Kontaktdaten des Bauunternehmens, welche bereits die privaten Hebeanlagen in Neunhofen baute, den Bürgern zukommen zu lassen. Es könnte individuelle Angebote für die Hausbesitzer erstellen.