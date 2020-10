Langenorla: Grundstücksbesitzer im Glück

Der Langenorlaer Bürgermeister Lars Fröhlich sorgte kürzlich für eine positive Nachricht in Sachen Abwasserentsorgung. Das wichtige, aber auch leidige Thema erhitzt schon länger die Gemüter in der Gemeinde (wir berichteten wiederholt).

In der Jenaer Straße im Ortsteil Kleindembach können sich 15 Grundstückseigentümer freuen, weil zwischen dem Gemeindeamt und der ehemaligen Sparkasse ein Abwasserleerrohr und die jeweiligen Anschlüsse bereits vorhanden sind. So müssten diejenigen Hausbesitzer keine privaten Hebeanlagen bauen, sondern könnten wohl per Freigefälle entwässern, so Lars Fröhlich.

Er wertet diesen glücklichen Umstand und auch die Zurückstellung von Baumaßnahmen im Schweinitzer Weg als positives Zeichen, wenn es um die bürgernahe und geldbeutelfreundlichere Entwässerung gehe.

Einst belächelt, heute großer Vorteil

Als die Landesstraße in den 1990er Jahren saniert wurde, habe man eben jene Rohrleitungen in einigen Metern Tiefe mit verbaut. Volkmar Göschka, Werkleiter des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla erinnerte sich, dass die Anwohner einst über das damals noch funktionslose Rohrsystem lachten. Nun werde es seiner Bestimmung in den kommenden Wochen zugeführt, sagte er.

Der Sammler für die Abwässer der kompletten Gemeinde werde derzeit noch gebaut, die Verbindung zum Leerrohr in der Jenaer Straße werde im Zuge dieser Baumaßnahme noch in diesem Jahr hergestellt, so Göschka weiter.

Mit dem ersten Einleiten der Abwässer könne freilich erst im kommenden Jahr gerechnet werden, heißt es abschließend.