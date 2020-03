Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langenorla rudert in Sachen Abwasserbeseitigung zurück

Zu später Stunde kam in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend endlich das Thema auf den Tisch, auf das einige Gäste gewartet hatten: Die Aufhebung des Beschlusses vom 19. Dezember des vergangenen Jahres in der Sache Abwasserbeseitigung in Langenorla und der Trassenverlauf zur zentralen Kläranlage in Pößneck.

Kaum ein Thema interessiert die dortigen Grundstücksbesitzer mehr als die befürchteten hohen Kosten für jedermann, die durch den Bau von privaten Hebeanlagen entstehen könnten. Einstimmig nahmen die Gemeinderäte den Beschluss zurück. Und beauftragten im Anschluss den Bürgermeister Lars Fröhlich, den Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZWA) schriftlich aufzufordern, die Pläne zu überarbeiten. Innerhalb der nächsten drei Wochen soll der ZWA zudem ein Informationsgespräch zur momentanen Sachlage mit den Gemeinderäten anberaumen. Erster Bauabschnitt bereits ausgeschrieben Unklar sei unterdessen, ob die gefassten Beschlüsse lediglich symbolischen Charakter haben. Denn dem entgegen steht die Information des Zweckverbands zum ersten Bauabschnitt. Sie ist am Donnerstag frisch im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg veröffentlichtet worden. Darin werden die Anschlüsse von Grundstücken im Schweinitzer Weg mit den Hausnummern 13 bis 23 und Jenaer Straße 4 angekündigt. Weil die Trasse von Kleindembach zur Kläranlage Pößneck über den Schweinitzer Weg führt, werde in den dafür notwendigen Rohrgraben gleich ein zweites Rohr mitverlegt, welches die Abwässer dieser Grundstücke zur zentralen Pumpstation gegenüber dem Gasthaus Zum Goldenen Stern leitet. „Der Haushalt ist beschlossen, ein Fördermittelbescheid liegt vor, Bauarbeiten wurden ausgeschrieben“, sagt Volkmar Göschka, Werkleiter des ZWA in Pößneck. Dabei sei der günstigste Bieter ermittelt worden. Die nun anstehenden Arbeiten mit einem Pumpwerk und einer Druckleitung zur Kläranlage Pößneck wären notwendig, unabhängig davon, ob die Abwässer der Grundstücke per Freigefälle oder Druckentwässerung in diese zentrale Pumpstation eingeleitet werden. Die Zentrale Kläranlage befindet sich in Pößneck in etwa fünf Kilometern Entfernung. Foto: Marcus Cislak In der öffentlichen Gemeinderatssitzung äußerten die Mitglieder Zweifel an den Plänen, die Abwässer aus allen drei Langenorlaer Ortsteilen mittels privater Hebeanlagen abzuführen. Man nannte das Beispiel Wernburg. Emotionale Wortmeldungen Vielfach klang an, dass man diese Variante entschieden ablehne, da man finanzielle Risiken befürchtet. Deshalb fordert der Rat den ZWA auf, auch alternative Entwässerungskonzepte in Betracht zu ziehen. Man wünscht sich, dass die finanzielle Belastung der Bürger offengelegt werde. In der emotionalen Einwohnerfragestunde im Anschluss an die Sitzung rief Manfred Bihn zur Zusammenarbeit auf, um für den Großteil der Grundstücksbesitzer eine finanziell verträgliche Lösung zu schaffen. Man werde die Möglichkeit nutzen, um sich zu wehren. Bürgermeister Fröhlich erinnerte an die ablehnende Haltung der überwiegenden Bevölkerung Langenorlas gegenüber der vollbiologischen Kleinkläranlage im Jahr 2013. Die damals gegründete Bürgerinitiative (BI) habe den Anschluss der Gemeinde an die zentrale Kläranlage in Pößneck forciert, welche nun kurz vor der Umsetzung steht. Nun sei man allerdings an einem Punkt angelangt, wo kein eindeutiges Votum zu einer Variante mehr zu spüren sei. „Es gibt Bürger, die wollen gar nichts, andere keine Druckentwässerung, oder bevorzugen eine Saugstation oder Vollbiologie“, fasste er die Situation zusammen. „Was sollen wir als Gemeinde bei der Vielzahl an Meinungen nun tun?“, fragte er in die Runde. Der Erste Beigeordnete Christian Müller bot an, gemeinsam mit dem ZWA und den Bürgern eine akzeptable Lösung zu finden.