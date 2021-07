Langjährige Tätigkeit als Arzt in Bad Lobenstein beendet

Bad Lobenstein. Lange Zeit war Allam Hanna aus Ebersdorf als Arzt tätig. In der Kommunalpolitik bleibt für ihn ehrenamtlich noch viel zu tun.

Für Allam Hanna aus Ebersdorf ging in dieser Woche seine langjährige Tätigkeit als Arzt zu Ende. Ein letztes Mal war er in seiner Chirurgischen Praxis in Bad Lobenstein, wo das ehrenamtlich seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik tätige CDU-Mitglied von Parteifreunden in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

Im Namen des Landrates des Saale-Orla-Kreises hatte die Beigeordnete Katrin Gersdorf (CDU) Grüße und Glückwünsche zum Wechsel in den Ruhestand überbracht. Auch Remptendorfs Bürgermeister Thomas Franke hatte ihn am letzten offiziellen Arbeitstag in Bad Lobenstein besucht. Franke gratulierte im Namen des CDU-Vorstandes und der Kreistagsfraktion.

Viel Freizeit wird Allam Hanna vorerst trotz des beruflichen Ausscheidens nicht bleiben. Der 66-Jährige führt seit vergangenem Dezember als 1. Beigeordneter die Amtsgeschäfte der Stadt Saalburg-Ebersdorf, nachdem der Bürgermeister vorzeitig in den Ruhestand gegangen war.

Offen ist bis heute, wann in der Stadt die Neuwahl des Bürgermeisters stattfindet und ob dieser haupt- oder ehrenamtlich tätig sein wird. Die Praxis in Bad Lobenstein wird künftig von Volkmar Groh, langjähriger chirurgischer Oberarzt am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken, weitergeführt.