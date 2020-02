Am kommunalen Gebäude „Zur Friedenseiche“ in Lausnitz zeigen Wanderschilder auch in Richtung Neustadt.

Lausnitzer will über Fusion mit Neustadt reden

Klaus Müller, ehemaliger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl 2013 in der Gemeinde, möchte, dass die Lausnitzer wieder mehr miteinander reden. Die kleine Gemeinde soll wieder zusammenwachsen. „Ich rege dazu an, dass wir über offene Fragen in einer Gemeinderatssitzung oder auch einer Bürgerversammlung diskutieren können“, so Müller.

Seiner Meinung nach würde vieles einfacher sein, wenn Lausnitz bei Neustadt seinem Namenszusatz gerecht wäre. „Wir sollten uns Neustadt anschließen“, sagt Klaus Müller. Man bräuchte sich nur Lichtenau und Neunhofen anzusehen, wo die Fusion gute Früchte tragen würde. „Dabei müsste Neustadt nicht mal viel investieren, unser Ort ist so schon sehr schön.“ Müller behauptet zudem, dass es für Lausnitz kostengünstiger sein würde, wenn man sich von der großen Nachbarstadt verwalten ließe. Lausnitz solle sich touristisch besser anbinden Er sorgt sich demnach auch um die finanzielle Zukunft der Gemeinde. Um Schuldenfreiheit herzustellen, ist er der Meinung, dass man eines der beiden kommunalen Gebäude verkaufen könne. „Die Sanierung des ehemaligen Gasthofs Zur Friedenseiche hat etwa 350.000 Euro gekostet. Der Gasthof oder das Gemeindeamt muss endlich verkauft werden“, sagt er. Außerdem könne man sich als Gemeinde stärker dafür einsetzen, leerstehende Gehöfte und Häuser zu vermarkten. Lausnitz solle sich touristisch besser anbinden lassen, Neustadt könne da sicherlich hilfreich sein. Er blickt dabei auf die Weiterentwicklung des Radwegs oder das Rittergut. Er will sich wieder mehr engagieren in der Gemeinde, kündigt Klaus Müller an. Ob und wie er sich politisch für seine Ideen und Forderungen stark machen will, ließ er nur vage anklingen: Er wünscht sich eine konstruktive Debatte. Der Lausnitzer verpasste die Gelegenheit, im vergangenen Jahr abermals gegen den amtierenden Bürgermeister Wolfgang Ritter anzutreten. Dieser blieb damals der einzige Kandidat und wurde wiedergewählt. Auch zur Gemeinderatswahl trat Müller 2019 nicht an.