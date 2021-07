Leader-Programm vergibt Fördermittel für Schnellentschlossene im Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla hat derzeit für Kleinprojekte mehr als 100.000 Euro übrig. Unter diesen Bedingungen kann sich noch beworben werden.

Die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla kann in diesem Jahr Kleinprojekte mit voraussichtlich noch mehr als 100.000 Euro fördern. Wer in den Genuss dieser Gelder der Europäischen Union kommen will, muss allerdings schnell sein.

Zum einen muss die Antragstellung bis 22. Juli erfolgen. Zum anderen müssen die Vorhaben möglichst bis 15. November umgesetzt sein.

Die Fördermittel können Vereine und Verbände, Gemeinden und Städte, Kirchgemeinden und Privatpersonen beantragen. Es werden Förderquoten von bis zu 75 Prozent in Aussicht gestellt. Es handelt sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, betont das Regionalmanagement der Leader-Aktionsgruppe in einer Mitteilung.

Die Projekte müssen beispielsweise zur Erhöhung der Lebensqualität im Saale-Orla-Kreis beitragen, hier der Fachkräftesicherung dienen oder einen Beitrag zur touristischen Entwicklung der Region leisten. Gefördert werden Initiativen und Investitionen in Bereichen wie Kultur und Mobilität, Klimaschutz und regionale Produkte.

Nähere Informationen finden die Interessierten unter www.leader-sok.de, dort „Projektaufruf Juli 2021“ anklicken. Interessierte werden im Detail gern von Sören Kube, Telefon 01 76/24 90 22 92, oder Alexander Pilling, Telefon 03 64 22/2 24 98, beraten.