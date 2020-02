Leben am Wasser: Es klappert die Mühle an der rauschenden Orla

Ein feuchter Geruch steigt in die Nase. Wasser rauscht laut über ein oberschlächtiges Mühlrad, man muss schon seine Stimme heben, um einander zu verstehen. Am anderen Ende der Welle steht ein Generator, der die Drehbewegung in Strom umsetzt. „Durchschnittlich produzieren wir so fünf Kilowatt pro Stunde. Das deckt unseren täglichen Energiebedarf, überschüssiges speisen wir ins öffentliche Netz“, sagt Jörg Zoller. Er lebt und kümmert sich mit seiner Frau um das Haus, welches ihrer Mutter Gertrud Liesicke gehört. Es gibt jede Menge aus der wechselvollen Geschichte zu erzählen, denn seit mehr als eintausend Jahren steht die Mühle an der Orla, nahe der heutigen Bundesstraße 281 auf der Höhe der Teure.

Die 84-Jährige ist hier geboren und aufgewachsen, als Tochter des letzten Müllers Johann Niemann. Ihr Großvater Max Biedermann erwarb das Anwesen laut dem Kaufvertrag am 23. August 1892. In unmittelbarer Nähe entstand eine weitere Papierfabrik, genannt Papiermühle II. Diese wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff durch die Alliierten zerstört, seither liegt die Ruine brach. Das Gelände erwarb die Familie Zoller in den 1990ern. Seit Kurzem gibt es auch eine Baugenehmigung dafür.

Explosion vorm Ende des Zweiten Welterkriegs

Unweit des Grundstücks verläuft auch die Schienentrasse von Saalfeld nach Gera. „Eine riesige Zugexplosion erschütterte am 4. April 1945 die Umgebung“, erinnert sich die 84-Jährige. Auf einem Waggon habe ein Tankwagen randvoll mit Nitroglyzerin gestanden. „Ich suchte mit meiner Mutter Schutz im Haus. Ein großer Krater entstand. Teile flogen aufs Haus bis hinüber nach Lausnitz“, sagt sie mit Grausen. Ihr Vater nutzte die Mühle bis 1986 hauptsächlich für private Zwecke. Man trieb Dreschmaschine und Kreissäge an und pumpte Trinkwasser in einen Hochbehälter. „Das Betreiben war zu DDR-Zeiten eben nicht so gern gesehen“, kommentiert Jörg Zoller.

Seit der Wende versucht er, das stillgelegte und marode Wasserrad wieder in Gang zu bekommen. „Das war lange Zeit ein behördlicher Hickhack, wir mussten beweisen, dass wir das Wasserrecht haben“, so Zoller. Das Schriftstück sei im Laufe der Zeit verloren gegangen. So sammelte man Akten aus Archiven, die zeigten, dass mindestens seit Mitte des 15. Jahrhunderts die Wasserkraft in der Mühle genutzt wurde. „Eine Art Gewohnheitsrecht“, sagt er. Schließlich konnte er ab August 1998 Energie produzieren und einspeisen. „Das funktioniert gut, so dass wir unseren Bedarf decken können“, weiß er. Allerdings ist das Leben auf dem großen Gebiet nicht leicht.

Marode Orlabrücke zu Papiermühle

Da die Zollers berufstätig sind, sei es gar nicht so einfach, Haus und Hof zu bewirtschaften. Ein paar Hühner, zwei Schweine und Schafe leben auf dem Hof. „Es ist extrem viel zu tun. Ich mahle mit dem Gewerk ab und an Schrot für die Tiere“, erzählt er. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass sich ein kommunaler Weg von der Bundesstraße 281 quer über den Hof zieht. Das heißt, der einzige befahrbare Zugang zum Grundstück geht über die Orla. „Die Brücke begann vor etwa fünf Jahren zu bröseln und wurde gesperrt“, so Zoller. Sie ist es bis heute. Ein Provisorium ließ die Gemeinde errichten, das den Übergang ermöglichte. „Das war eher ein Gerüst“, beschreibt er die Brücke. Er habe sich selbst um eine Baugenehmigung zur Erneuerung des Bauwerks bemüht, doch auf die Umsetzung der Pläne, die ein Ingenieurbüro bereits erstellt habe, wartet er bis heute.

Der komplette Mühlengrund, wo etliche untereinander konkurrierende Mahlgebäude auf engstem Raum standen und noch stehen, nennt Gertrud Liesicke das „Gewerbegebiet des Mittelalters“. Allein in der Papiermühle wurden über die Jahrhunderte hinweg unter anderem Getreide, Öl, Waffen, Knochen und Kupfer mittels Wasserkraft verarbeitet. Mitte des 17. Jahrhunderts ist auch erstmals Papier geschöpft worden, das aus Lumpen bestand.