Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lehrerpreis 2019 geht nach Pößneck

Martin Triebel ist Lehrer für Mediengestaltung und Medientechnik am Staatlichen Berufsschulzentrum in Pößneck. Ab heute ist er auch Preisträger des Deutschen Lehrerpreises 2019. Und zwar in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“, das heißt, die Auszubildenden, die dort lernen, haben ihn dafür vorgeschlagen.

Auf die Auszeichnung, die er heute in Berlin entgegennimmt, angesprochen, ist Martin Triebel aber erst einmal voll des Lobes für die Klasse, aus der der Vorschlag kam: „Das war ein toller Jahrgang. Sie sind in diesem Kalenderjahr fertig geworden und ich war darüber richtig traurig.“ Von Anfang an habe die Chemie zwischen ihm und den Schülern gestimmt. „Und das obwohl ich vielleicht ein eher polarisierender Lehrer bin.“

Martin Triebel erhält auf Initiative seiner Schüler an der Pößnecker Berufsschule am Montag in Berlin den Lehrerpreis 2019. Foto: Martin Triebel

Denn Triebel pflege einen lockeren Umgang, lege Wert darauf, auf Augenhöhe mit den Schülern zu interagieren. Da verwundert es nicht, dass in der Begründung der Auswahl Triebels für den Lehrerpreis etwa dieses direkte Schüler-Lob auftaucht: „Eins ist mir klar, für mich waren Sie viel mehr als dieser ‘0815’-Wissensvermittler. Sie waren mein Mutmacher. Was ich durch Sie gelernt habe, das kann mir keiner mehr nehmen und es ist mit eines der wertvollsten Dinge, die man mir geben hat.“

Laut Meinung der Schüler stehe er demnach für fachliche Kompetenz, abwechslungsreichen und strukturierten Unterricht, individuelle Förderung, Offenheit, Einfühlungsvermögen, großes Wissen, Hilfsbereitschaft und Humor.

Im Rahmen der Lernfelder vermittelt Martin Triebel den Schülern etwa Rhetoriktraining, das Erstellen von Webseiten, Corporate Design oder den Aufbau von Datenbanken.

„Mit der technischen Ausstattung haben wir in der Schule großes Glück“, sagt er und meint Audioarbeitsplätze, digitale Tafeln (Smartboards) und sogar einen Grünraum, der es erlaubt, kreativ an Videos und Animationen zu arbeiten.

Es braucht für die Würdigung von Triebels Arbeit eigentlich nicht mehr als solche Aussagen seiner Schüler: „Ich glaube, selbst Sie staunten nicht schlecht, was Sie da für selbstbewusste junge Menschen ’erschaffen’ haben. Es war größtenteils Ihr Verdienst, dass viele von uns auch charakterlich gewachsen sind.“

Und wie gelingt ihm das? Neben dem anerkennenden Umgang mit den Berufsschülern komme es ihm auf die Begeisterung für das Fach an. „Ich sage ihnen am ersten Tag: Ihr müsst dafür brennen.“ Medienmacher hätten nicht einfach einen Acht-Stunden-Job. Auch in der Freizeit beschäftige man sich mit Kunst, Design, Musik und Technik. „Ein kreativer Beruf braucht Input“, so Martin Triebel.

Einer Schülerin scheint er mit seiner Art, Bildung zu vermitteln, sogar den Lehrerberuf schmackhaft gemacht zu haben: „Durch Ihren Unterricht haben Sie mich dazu gebracht, denselben Weg zu gehen. Ich möchte zukünftig für viele SchülerInnen so ein Mensch sein, wie Sie es zu mir waren. Ich will Mut geben und helfen, so gut ich kann. Dafür werde ich alles tun, was mir möglich ist und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren wieder. Vielleicht nicht in der Lehrer-Schüler Konstellation, sondern als Kollegen.“

Ein größeres Kompliment kann ein Pädagoge wohl kaum bekommen.

Der „Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ wird von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband vergeben.