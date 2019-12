Leipziger Band Factory Under Cover spielt in Triptiser ACDC Bar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leipziger Band rockt die ACDC-Bar in Triptis

Am Samstagabend gab es in der Triptiser ACDC-Bar gehörig was auf die Ohren: Die fünf Leipziger Jungs von Factory Under Cover zelebrierten vor den Zuschauern Heavy Metal. In der gemütlichen Kneipe spielte die Band in drei Etappen Pop-Songs in hartem Gewand, aber auch Lieder von Metallica und Black Sabbat nach. Ein rundum gelungener Abend, wie die Akteure rückblickend feststellten.

„Das war in diesem Jahr der längste Zugabenblock, den wir gaben“, sagte Marco Wultschew, Manager der Gruppe, immer noch euphorisiert am Tag danach. Trotz der wenigen Triptiser, die den Weg in den Saal fanden, hatten die Jungs einen großen Spaß, wie sie anerkennend berichteten. „Wir zelebrierten die Musik, die wir als Jugendliche abfeierten“, sagte über die Liederauswahl, die wohl gut beim Publikum ankam. Das hätte so gut funktioniert, dass sie nach dreieinhalb Stunden abbrechen mussten. Sie seien ja auch nicht mehr die Jüngsten, ergänzte Bassist Ronald Losch, der mit seinen Bandkollegen bereits über 29 Jahren Bühnenerfahrung hat lachend, lachend.

Weil die Bühne des Konzertraum so klein ist, nutzen die Jungs zwischenzeitlich auch den Zuschauerraum, wie zu hören war. Manager Wultschew fasste zusammen: „Es war eine echt geile Jahresabschlussparty für uns, vielen Dank.“ Man wolle gern wieder kommen.