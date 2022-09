Lernen auf andere Art und Weise an der Regelschule in Pößneck

Pößneck. Prof. Franz Huth Schule in Pößneck veranstaltet Projektwoche mit Themen aus sprachlichen, sportlichen und sozialen Bereich.

Den Schülern solle auf andere Art und Weise Wissen vermittelt werden, sagt Annegret Brüsch, Lehrerin an der Regelschule „Prof. Franz Huth“ in Pößneck, über die gerade laufende traditionelle Projektwoche der Bildungsstätte. Um beispielsweise Geschichte emotional aufzuarbeiten, werde den Abschlussklassen seit 2019 angeboten, an einer Reise nach Krakau teilzunehmen, um etwa das nationalsozialistische Konzentrationslager Auschwitz zu besuchen. Ob sie sich an der Fahrt beteiligen, stehe ihnen frei. „Die Schüler, die nicht mitfahren, können sich in andere Projekte einwählen“, so Brüsch.

So organisiere die Geschichtslehrerin Saskia Feustel etwa eine Stadtführung zum jüdischen Leben in Pößneck und entwickele im Anschluss mit den Schülern ein Plakat als Beitrag für das Jüdische Museum Berlin. In einem Kunstprojekt können wiederum Lampenschirme gebastelt werden und auch ein Naturwissenschaftprojekt sowie ein Tanzkurs mit eigenen Choreographien finde statt. Letzteres werde von der Salsa Stiftung Deutschland unterstützt und münde in einer großen Aufführung am Freitag, wie Musiklehrerin Claudia Herz berichtet.

Schüler der Abschlussklasse proben eine Choreographie für die Aufführung am Freitag. Foto: Clara Weiland

Die letzten zwei Jahre sei die Projektwoche aufgrund von Corona ausgefallen. In dieser Zeit habe sich die Schule dazu entschieden, die Aktionswoche auf alle Klassenstufen zu erweitern, so dass dieses Jahr zum ersten Mal alle Schüler daran teil nehmen.

Raucherpuppe zur Visualisierung

Die fünften und sechsten Klassen etwa bekommen von Melanie Wollner, Mitarbeiterin der Suchtberatung der Diakonie in Pößneck, sowie von Janine Pernt, Mitarbeiterin des Bildungswerkes Blitz in Pößneck, Infos rund um die Suchtprävention vermittelt. Als Basis diene ein Programm, welches schulbasiert vor dem Missbrauch von Alkohol und Zigaretten schützen soll.

Neuntklässlerin Marie Müller mit ihrem selbst gebauten Lampenschirm in Form einer Wolke. Foto: Clara Weiland



Als Einstiegsübung wird jeder dazu aufgefordert, etwas aufzuschreiben, was ihm an den anderen gefällt. Des Weiteren sollen die Kinder spielerisch mit Bingo mehr über ihre Mitschüler erfahren. „Die Kinder sollen so lernen, ins Gespräch zu kommen. Die Hemmungen, aufeinander zuzugehen, sollen gelöst werden“, so Wollner.

Die Schülerin Diyana Todorova findet die Übung sehr hilfreich: „Die meisten reden nicht so oft über sich selbst. Es ist spannend, neue Sachen über die anderen zu erfahren“. Generell soll das Projekt aber lehren, wie mit kritischen Lebenssituationen umgegangen werden kann. „In der Schule werde den Kindern meist nicht beigebracht, wie sie ihre Gefühlen und Selbstwahrnehmung einschätzen sollen. Dabei ist das sehr wichtig“, so Wollner. Ihnen sollen deshalb Bewältigungsstrategien an die Hand gegeben werden, die sie für bestimmte Lebensbereiche stärken.

Im Voraus seien mit der Gruppe bestimmte Klassenregeln wie „ehrlich sein“ oder „gegenseitig helfen“ aufgestellt worden, die jederzeit ergänzt werden können. „Die Kinder sollen sich als Individuum kennenlernen, aber auch als Teil der Klassengemeinschaft sehen“, erklärt Wollner. Ein weiterer Punkt im Programm sei eine Raucherpuppe gewesen, die den Teergehalt in der Lunge nach dem Rauchen darstellt.

Gemäß dem Aufholprogramm nach Corona seien für die Orientierungsstufen fünf/sechs und die Kernstufen sieben/acht in den nächsten Tagen weitere Projekte im sprachlichen, sportlichen oder sozialen Bereich geplant, berichtet Sylvia Kühne, Rektorin der Schule. Darunter auch Geocachen, ein Englischkurstag, eine naturwissenschaftliche Exkursion sowie ein Tag zur Berufsberatung und auch Soundkarate, welches unter anderem von einem Partner des Landesaktionsprogramms Stärken-Unterstützen-Aufholen durchgeführt wird. Kühne sei bisher restlos begeistert von der Umsetzung des Projektes sowie der Teilnahme der Schüler. Auch in den nächsten Jahren solle die Aktion wieder statt finden.