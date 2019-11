Lernen mit Quiz

Es ist faszinierend, einen Klassenraum zu betreten, während alle Schüler darin gerade gleichzeitig an hell leuchtenden Tablet-Bildschirmen arbeiten. Wenn auch Smartphones und die diversen anderen tragbaren Rechenzentren mit berührungsempfindlichen Displays mittlerweile quasi alle Lebensbereiche durchdrungen haben und vielfach produktiv oder auch in der Freizeit zum Einsatz kommen, wirkt es im Unterricht beinahe noch wie eine Art Zukunftsvision. Das mag daran liegen, dass Deutschland nicht Südkorea ist. Im Allgemeinen scheint unser Land in dieser Hinsicht ja eher dem globalen Trend hinterherzuhinken, wobei ich absolut keine Ahnung habe, wie es tatsächlich mit elektronischen Bildungsmedien im Unterricht etwa in Italien, Brasilien oder China aussieht. Fest steht, dass kein Weg daran vorbeiführt, in Schulen neue Entwicklungen und Technologien nicht nur zu besprechen, sondern sie dort auch zur Anwendung zu bringen. Schulleiterin Sylke Kühne berichtet bereits von ersten Erfahrungen. Die Schüler nutzten die I-Pads etwa, um mit entsprechend vorbereiteten Quizzen interaktiv zu lernen und sich auf Kontrollen vorzubereiten. Und weil es ihnen so leichter falle als mit einem Buch, bleibe mehr hängen, das sehe sie an besseren Leistungen. „Die Kinder lernen heute anders. Da muss man neue, attraktive Angebote machen“, so die Schulleiterin. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht, denn in Sachen Digitalisierung hat die Prof.-Franz-Huth-Schule noch einiges vor.