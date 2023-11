Lesekonzert im Saale-Orla-Kreis: Zwei Dichter und der Umgang mit Sprache

Die Gitarristin Anne Haasch (Weimar), der Rezitator Martin Stiebert (Jena) und der Literaturwissenschaftler Andreas Degen (Berlin) – von links – gestalteten in Krölpa ein kurzweiliges Lesekonzert.

Krölpa. Johannes Bobrowski und Wulf Kirsten: Was die beiden Lyriker verbindet und welche Akzente die Referenten gesetzt haben.

Die Internationale Johannes-Bobrowski-Gesellschaft Berlin, der Lese-Zeichen e. V. Jena und die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Krölpa hatten am Samstag zu einer Lesung mit Gespräch und musikalischer Begleitung eingeladen.

Im Mittelpunkt des Abends stand die literarische Verwandtschaft zwischen dem ostpreußischen Dichter Johannes Bobrowski und dem 2022 in Weimar verstorbenen Lyriker Wulf Kirsten.

Der Rezitator Martin Stiebert (Jena) und der Literaturwissenschaftler Andreas Degen (Berlin) trugen Gedichte beider Autoren vor und sprachen über Gemeinsamkeiten und Differenzen – im Leben, im Schreiben, in der Herkunft, im Umgang mit Sprachmaterial.

Degen führte das Publikum in die Kindheitsräume Bobrowskis entlang der Memel und brachte ihm den typischen Bobrowski-Sound näher. Fasziniert lauschten die Gäste den Versuchen Bobrowskis, die osteuropäische Natur – auch im übertragenen Sinne – in Literatur zu fassen, zum Beispiel im Gedicht „Ebenen“, in dem sich der Erinnerungsblick auch auf erdgeschichtliche Zyklen richtet und die Naturbetrachtung dem Dichter zur Reflexion über Vergänglichkeit dient.

Immer alles auf der Schreibmaschine tippen!

Stiebert lieferte neben Einblicken in die Publikationsgeschichte der Werke von Wulf Kirsten und seine Schreibpraxis – immer alles auf der Schreibmaschine tippen! – gewohnt kenntnisreiche Einführungen in Texte aus den Bänden „satzanfang“ von 1970 oder „die erde bei Meißen“ von 1987 sowie aus seinem zuletzt erschienenen Band „Erdanziehung“ (2019).

Dazu erklang Barock-Musik von Johann Sebastian Bach, vorgetragen von der Gitarristin Anne Haasch (Weimar).

Es war ein kurzweiliger Abend im kleinen Kreis literaturbegeisterter Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Degen, Stiebert und Haasch auch nach dem offiziellen Programm noch nett ins Gespräch kamen.