Lesekonzert in Krölpa

Krölpa. Martin Stiebert liest unter anderem aus Werken von Johannes Bobrowski. Oliver Räumelt begleitet am Akkordeon.

Im 950. Jahr seit der ersten urkundlichen Erwähnung feilt Krölpa am Profil als Bobrowski-Ort. Und zwar mit einer Veranstaltung der Reihe „Sind im Garten“, zu welcher am Sonntag, 22. August, um 15 Uhr auf das Gelände des historischen Pfarrhofs eingeladen wird. Der begnadete Vorleser Martin Stiebert und der Akkordeonist Oliver Räumelt bestreiten ein Lesekonzert mit dem Motto „Von Moskau nach Köln“, in dessen Mittelpunkt die Schriftsteller Lew Kopelew (1912-1997) und Raissa Orlowa (1918-1989) mit ihren Bezügen zum Lyriker und Erzähler Johannes Bobrowski (1917-1965) stehen.

Zur Erläuterung teilt Pastorin Ute Thalmann folgende Hintergründe mit: „Am 12. Dezember 1971 schrieb der Germanist Lew Kopelew seinem Freund Gerhard Wolf einen Dankesbrief für dessen Buch ‚Beschreibung eines Zimmers. 15 Kapitel über Johannes Bobrowski‘. Dieser Brief geriet Kopelew zu einer hymnischen Laudatio: ‚Dein Buch hat mich so beeindruckt, wie seit langem keines von der Art. Poetisch über Poesie!‘“ Es sei eine Ehrensache, an einem authentischen Bobrowski-Ort an das Lebenswerk von Kopelew und Orlowa als „unermüdliche Mittler zwischen den Kulturen“ zu erinnern.

Bobrowski hielt sich 1950 und 1952 für einige inspirierende Wochen auf dem Pfarrhof in Krölpa auf, wo seine Schwester Pfarrfrau war. Daran erinnert seit einiger Zeit eine Gedenktafel. Stiebert ist es ein Bedürfnis, jedes Jahr vor Ort mit einer Veranstaltung an Bobrowski zu erinnern, heißt es vom Lese-Zeichen e. V., der neben der Gemeinde als Veranstalter fungiert.

Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet das Lesekonzert in der Krölpaer Kirche statt.