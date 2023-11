„Lesung für Erwachsene“ erinnert an Kinderbuchautorin Verena Zeltner

Neustadt. Freunde und Weggefährten der Neunhofener Autorin erinnern mit verschiedenen Veranstaltungen an Verena Zeltner. Ein Abend in Neustadt firmiert nun ausdrücklich als „Lesung für Erwachsene“.

Eine „Lesung für Erwachsene“ erinnert an diesem Mittwoch, 22. November, an die im April 2022 verstorbene Kinderbuchautorin Verena Zeltner. Ab 19 Uhr wird dazu – bei freiem Eintritt – in die Stadtbibliothek Neustadt eingeladen.

Felicitas Paul wird an dem Abend aus dem Roman „Lass uns Liebe buchstabieren“ lesen. Paul gehört zu den Weggefährten und Freunden, die das Erbe Zeltners bewahren und an das Schaffen der Neunhofener Autorin erinnern wollen. Laut einer Ankündigung zu der Lesung am Mittwoch hat Felicitas Paul bisher vor allem in Kindergärten und Grundschulen aus Zeltners Werken vorgetragen und damit den Jüngsten über das Leben der Autorin und die eigene Freundschaft zu ihr berichtet.

Zuletzt auch Heimatabend in Neunhofen zu Ehren Zeltners

In „Lass uns Liebe buchstabieren“, das 2021 erschien, kämpft der 15-jährige Alex mit mehr Problemen, als ein Junge in seinem Alter haben sollte: Seine Mutter ist gestorben, der Vater funktionaler Analphabet. Die Corona-Pandemie macht soziale Kontakte fast unmöglich und unglücklich verliebt ist Alex zudem auch noch.

Leben und Werk Verena Zeltners standen zuletzt unter anderem auch im Mittelpunkt eines Heimatabends in Neunhofen. Dort gab es im September eine Ausstellung mit Erzählungen und Vorlesungen über die Kinder- und Jugendbuchautorin, die ihr Lebensgefährte Jürgen Albert zusammengestellt hatte. Zeltner war im Alter von 70 Jahren an Krebs gestorben.