Lichterfest, Einbrecher gefasst und Adventsmarkt Mittelpöllnitz: Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

Brandenstein/Mittelpöllnitz/Langenorla/Neustadt/Pößneck Drei Jugendliche sind in den vergangenen Tagen in mehrere Gartenhütten im Raniser Ortsteil Brandenstein eingebrochen. Wie man die Verbrecher fasste.

Einbrecher in Brandenstein gefasst

Drei Jugendliche sind in den vergangenen Tagen in mehrere Gartenhütten im Raniser Ortsteil Brandenstein eingebrochen. Am Montagnachmittag stellte nach Polizeiangaben ein Gartenbesitzer ebenjene Jugendlichen fest, die sich an seiner Gartenhütte zu schaffen machten. Der Polizei gelang es, die drei Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren festzunehmen. Sie gestanden, in den zurückliegenden Tagen in mehrere Hütten eingebrochen zu sein und Gegenstände von geringem Wert gestohlen zu haben.

Die Beamten fanden bei den Jugendlichen auch mehrere Schlüssel, die zuvor offensichtlich aus dem Vereinshaus abhandengekommen waren. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet. Die Polizisten übergaben die Einbrecher in die Obhut ihrer Aufsichtspersonen.

Adventstreffen in Mittelpöllnitz

Bei freiem Eintritt feiert Mittelpöllnitz das elfte Adventstreffen am Sonntag, 17. Dezember. Auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus beginnt der fröhliche Reigen ab 15 Uhr. Für das Gelingen sorgen der Feuerwehr-, Heimat- und Kultur- und Jugendverein sowie der Kindergarten. Neben typisch Deftigem und Süßem erwartet auch die Kinder eine Feuerstelle, auf dem Stockbrot gegrillt werden kann. Der Weihnachtsmann bringt Geschenke vorbei und Weihnachtsmusik soll auch die Herzen erfreuen.

Rolli-Treff in Neustadt

Zu einem Rolli-Treff lädt der Awo-Quartiersmanager Stephan Tetzel nach Neustadt ein. Am Dienstag, 18. Dezember, kann sich wieder ab 16 Uhr unter anderem auch über eine mobilitätsfreundlichere Stadt unterhalten werden. Treffpunkt ist in der Awo-Schlossschule. Tetzel steht unter der Telefonnummer 0174 2058064 für Fragen bereit.

Gemeinderat von Langenorla tagt

Der Gemeinderat von Langenorla tritt am kommenden Donnerstag, 14. Dezember, ab 18 Uhr zu einer Versammlung zusammen. Beginn des öffentlichen Teils ist um 18 Uhr im Vereinszimmer der Gemeinde. Der Haushalt fürs Jahr 2024 soll beschlossen werden. Ein Nachtrag zum barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in Kleindembach steht auf dem Plan, die Heckpumpe des Tanklöschfahrzeugs muss repariert und Bauzäune für den Grünschnittablageplatz sollen angeschafft werden.

Einen Silostreuer fürs gemeindliche Multicar will man kaufen, Kosten für die Umrüstung des Sirenensteuerempfänger, der Abwasseranschluss für die Kita und der Feuerwehranbau sollen beschlossen werden. Auf der Tagesordnung sind außerdem die Berufung des Wahleiters und Stellvertreters zu finden und auch noch nicht näher bekannte „Anträge der Fraktion Bündnis Gemeinde Langenorla“. Eine zwanzigminütige Einwohnerfragestunde ist nach der öffentlichen Tagesordnung angesetzt.

552. Lichterfest auf dem Pößnecker Marktplatz

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Pößnecker Marktplatz an Heiligabend wieder in eine Weihnachtsstube. Dann versammeln sich hunderte Menschen, um gemeinsam zu singen, zu lauschen und diesen besinnlichen Abend zu erleben. Nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche beginnt das Pößnecker Lichterfest mit einer Würdigung des Friedenslichtes aus Bethlehem, woran mitgebrachte Kerzen entzündet werden können, um 17.30 Uhr.

Der Männergesangsverein Liedertafel und der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft stimmen weihnachtliche Klänge an. Das letzte Türchen des Bilke-Adventskalenders wird geöffnet und der Weihnachtsmann darf auch nicht fehlen. Zum Abschluss singen dann alle Anwesenden das Weihnachtslied „Oh, du Fröhliche“.