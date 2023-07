Liebe, solche und solche: Brückenromantik am Beispiel Pößneck - Ein Kommentar

Drei der nicht allzu vielen Liebesschlösser an der Schwarzen Brücke in Pößneck. Sie werden wohl mit der Brücke verschwinden.

Marius Koity über den Umgang mit den Liebesschlössern mit einem Vorschlag für die Schwarze Brücke.

Die Liebesschlösser sollen ausnahmsweise keine amerikanische Mode sein, die irgendwann nach Europa geschwappt ist. Der mittlerweile weltumspannende Brauch soll mal im Italien der 1990er Jahren, mal schon zu Zeiten Österreich-Ungarns auf dem Balkan, mal direkt in Ungarn kurz vor dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs seinen Ursprung haben. Doch was für viele Verliebte, Verlobte oder Verheiratete ein Muss ist, ärgert – wiederum weltweit – Bauamtsmitarbeiter, werden doch mit den Vorhängeschlössern verschiedene Beschädigungen und Beeinträchtigungen der Brückenbauwerke sowie Gefahren für die Allgemeinheit in Verbindung gebracht.

Mancherorts geht man mittlerweile brachial gegen diese romantischen Symbole vor. Anderenorts hat man den touristischen Wert der Bügelverschlüsse erkannt und entsprechende Angebote entwickelt.

Ein Stück weit auch Heimatliebe

Nun, die Schwarze Brücke in Pößneck leidet nicht unter solchen Schlössern. Es sind nicht viele Paare, die sich an diesem Steg – und einigen wenigen weiteren Überwegen in der Stadt – ewige Liebe geschworen haben, es gibt aber welche. Wenn junge oder im Herzen jung gebliebene Leute eine Pößnecker Brücke und keine in Prag, Venedig oder Paris für ihr Liebesschloss ausgewählt haben, dann kann man davon auch Heimatliebe ableiten.

Ein Liebesschlossseil an einer Bahnbrücke in Ilmenau. Foto: Arne Martius / Archiv

Für solche Frauen und Männer sollte die Stadt auf ihrer nächsten und vielleicht wieder beständigeren Schwarzen Brücke ein kontrollierbares bauwerkskonformes Angebot vorhalten. So könnte man beispielsweise in der Mitte gestaltete Liebesschlossfelder an den Brückenbrüstungen ausweisen. Eine Touristenattraktion wird das wohl nicht werden, aber vielleicht ein weiteres identitätsstiftendes Detail in einer Stadt, die mehr denn je heimatverbundene junge Menschen braucht.

