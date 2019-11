Liebevolle Basteleien und schmackhafte Leckereien

Ein herrlicher Duft schwebte am Mittwochnachmittag rund um die Kindertagesstätte Gänseblümchen in Neustadt. Verströmt wurde er von jeder Menge Leckereien, die auf dem diesjährigen Adventsmarkt der Einrichtung angeboten wurden. Waffeln, Zuckerwatte, herzhafter Zwiebelkuchen aus dem altdeutschen Backofen, ein selbstgebackenes Stück Kuchen vom Stand des Fördervereins oder Knüppelkuchen aus Hefeteig, der über dem Lagerfeuer gebacken werden konnte – für jeden Geschmack war etwas dabei. Eltern, Großeltern und Geschwister, die zahlreich gekommen waren, ließen es sich schmecken und verbrachten gemeinsam mit den Kindergartenkindern und Erzieherinnen einen gemütlichen Nachmittag.

Die Veranstaltung findet jedes Jahr am Mittwoch vor dem 1. Advent auf dem Außengelände der Einrichtung statt. „Das hat mal klein angefangen mit ein paar Weihnachtsgestecken. Mittlerweile ist unser Adventsmarkt zu einem richtigen Familienevent geworden. Es ist immer sehr schön“, freute sich Martina Gerner, Leiterin der Kindertagesstätte Gänseblümchen. Ein ganz besonderer Höhepunkt des diesjährigen Adventsmarktes war die Einweihung einer Kletterspinne auf dem Spielplatz der Einrichtung. „Unser altes Klettergerüst war kaputt. Wir freuen uns sehr, dass wir die Kletterspinne bekommen haben“, sagte die Leiterin. Für das neue Spielgerät gab es einen Zuschuss von rund 12.000 Euro von der Stadt Neustadt, die Kosten für den Aufbau wurden vom Träger der Einrichtung übernommen.

Eröffnet wurde der Adventsmarkt mit einem kleinen Programm durch die Schulanfänger, die mit Weihnachtsliedern und einen Schneemanntanz auf den Nachmittag einstimmten. Im Anschluss konnten nicht nur die vielen vorbereiteten Köstlichkeiten probiert, sondern auch an den Ständen mit liebevoll gestalteter Dekoration gestöbert werden. „Meine Mitarbeiter sind sehr kreativ. Es gibt immer kleine Basteleien, die zu Weihnachten und Winter passen“, sagte Martina Gerner. So viel Mühe wurde belohnt, viele Besucher gingen nicht mit leeren Händen nach Hause. „Mit dem Erlös des Verkaufs wollen wir Tablets anschaffen. Wir wollen aber auch an andere denken. Deshalb haben wir eine Spendenbox aufgestellt. Das Geld soll der Elterninitiative für krebskranke Kinder zugute kommen“, sagte Martina Gerner.