Liederabend mit dem Duo Liaisong in Neustadt-Arnshaugk

Neustadt. Konzert im Rahmen des diesjährigen Neustädter Musik-Sommers

Nach dem fulminanten Auftakt des Neustädter Musik-Sommers Anfang Juni kommt nun am 30. Juni um 19.30 Uhr mit dem Duo Liaisong eine musikalische Perle in die beschauliche Kapelle nach Neustadt-Arnshaugk. Die Musiker Dunja und Joerg Naßler-Averdung, an der Ostsee zu Hause, bringen dem Publikum mit ihrem Programm „Als ich 14 war“ Lieder näher, die sie schon das halbe Leben begleitet haben. „Es sind Lieder von den Helden ihrer Kindheit, von Veronika Fischer, Manfred Krug, Bob Dylan, den Beatles oder Tamara Danz“, teilt die Stadt Neustadt vorab mit. „Das Duo Liaisong schafft es, uns diese Lieder wieder völlig neu entdecken zu lassen.“

Der Gitarrist Joerg Naßler-Averdung sei ein „multiinstrumenteller Weltenbummler par excellence“, der mit seinem leidenschaftlichen Spiel direkt die Herzen seiner Hörer erreiche. Dazu geselle sich der intensive und eindringliche Gesang von Dunja Naßler-Averdung. „Am persönlichsten wird der Abend, wenn sie uns aus bewegten Kindertagen erzählt, von den schönsten, frechsten und peinlichsten Jugendsünden“, heißt es zum Programm. Unterm Strich sei mit einem „sehr emotionalen Lieder- und Geschichtenabend“ zu rechnen.

Vorverkaufskarten für dieses dritte Konzert im Rahmen des diesjährigen Neustädter Musik-Sommers sind in der Tourist-Information im Neustädter Lutherhaus erhältlich.