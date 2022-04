Linda: Frank Oertel als Ortsteilbürgermeisterkandidat aufgestellt

Neustadt-Linda. CDU-Kreischef Christian Herrgott dankt Ingrid Schulz für 39 Jahre als Gemeindevorsteherin von Linda.

Die CDU-Mitglieder aus Linda haben Frank Oertel einstimmig als Kandidat für die Ortsteilbürgermeisterwahl im Neustädter Ortsteil Linda nominiert. Das teilte die CDU Saale-Orla mit.

CDU-Kreischef Christian Herrgott gratulierte dem Elektromeister aus Kleina zur Aufstellung und wünschte ihm für die Wahl am 12. Juni viel Erfolg. Gleichzeitig dankte er Ingrid Schulz für die 39 Jahre Amtszeit als Bürgermeisterin und Ortsteilbürgermeisterin in Linda. „Frau Schulz hat mit ihrem Einsatz und ihrer verlässlichen Arbeit einen bedeutenden Beitrag für die Gemeinde bei allen Herausforderungen geleistet.“, so Herrgott.

Oertel gehört dem Neustädter Stadtrat seit 2020 als Vertreter des ehemaligen Gemeinderates Linda an. Als Ortsteilbürgermeister will er die Interessen und Angelegenheiten der Dörfer Linda, Köthnitz, Steinbrücken und Kleina bei der Stadt Neustadt konsequent vertreten, so die CDU Saale-Orla.