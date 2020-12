Lindae-Haus im Pößnecker Zentrum wechselt den Besitzer

Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 geht ein weiteres markantes Gebäude der Pößnecker Stadtmitte in den Besitz der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) über. Der kommunale Betrieb hat einer Erbengemeinschaft das sogenannte Lindae-Haus, die Ecke Schuhgasse/Breite Straße also, abgekauft. Das bestätigte GWG-Geschäftsführer Ingo Kruwinnus in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Was das sechs Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten umfassende Gebäude mit der Adresse Schuhgasse 12 gekostet hat, wollte er nicht sagen. Kruwinnus stellte nur fest, dass die GWG in diesem Jahr wie schon 2019 rund zwei Millionen Euro in den Erwerb neuer Objekte investiert habe. 2021 sollen für zwei weitere Millionen vermietete Mehrfamilienhäuser oder Wohn- und Geschäftshäuser eingekauft werden.

Welche Objekte sind denn noch neu im Bestand der GWG?

Im Frühjahr hat der größte Vermieter im Saale-Orla-Kreis ein weiteres Gebäude in Saalfeld erworben, nämlich die Friedensstraße 56 mit elf Wohnungen. In der Feengrottenstadt zähle die GWG mittlerweile fast 100 Wohnungen, überschlug Kruwinnus.

2021 sollen vor allem Objekte in Pößneck und Triptis eingekauft werden

Im Herbst wurde in Pößneck die Brauhausgasse 33a mit neun Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten gekauft. „Das Gebäude hat uns zur Hälfte schon mal gehört“, erzählte Kruwinnus. „Wir hatten unsere Hälfte damals verkauft und jetzt hat es sich angeboten, das Objekt komplett zu übernehmen“, so der GWG-Geschäftsführer, ohne auf weitere Details eingehen zu wollen.

Ebenfalls im Herbst hat die Wohnungsgesellschaft bei der Versteigerung des Schlossplatzes 1 in Triptis mit seinen drei Wohnungen zugeschlagen. Damit seien die GWG-Investitionen der vergangenen Jahre im Quartier an der Triptiser Pfarrstraße gewissermaßen abgerundet worden.

Im Pößnecker Stadtkern hat die GWG in den vergangenen Jahren die Ecke Markt/Schuhgasse, das Steinweg-Karree und das Pressehaus gekauft. Die spektakulärste 2020er Objektinvestition war der (noch nicht ganz abgeschlossene) Erwerb des historischen Postgebäudes - wir berichteten. Im Pößnecker Zentrum gehören der GWG schon seit Jahrzehnten unter anderem auch die Ecken Markt/Krautgasse und Markt/Klosterplatz, außerdem Mehrfamilien- sowie Wohn- und Geschäftshäuser in der Breiten Straße, der Schuh- und der Krautgasse.

2036 Wohnungen und 98 Gewerbeeinheiten in vier Städten

Unterm Strich besitzt die GWG derzeit 2036 Wohnungen und 98 Gewerbeeinheiten in vier Städten. Nach Jahren der kontinuierlichen Bestandsreduzierung sei man jetzt wieder bei mehr als 2000 Wohneinheiten, was beispielsweise die Position des Betriebes in Verhandlungen mit Banken verbessere.

Mit dem Erwerb vermieteter Objekte, Erfolgen in der Vermarktung des Altbestandes inklusive frisch sanierter Gebäude, dem Verkauf leer stehender Immobilien und dem Abriss von Hinterhäusern sei ein weiterer positiver Effekt erzielt worden. „Wir haben erstmals seit vielen Jahren eine Leerstandsquote von unter 23 Prozent“, so Kruwinnus. Diese ungeschönte Zahl enthalte auch die vielen Wohnungen, die zurzeit wegen des schlechten Zustandes gar nicht vermietet werden könnten.

Im neuen Jahr will die GWG nicht nur weitere Immobilien kaufen. Vielmehr soll die Reihe der „Grundstücksbereinigungen“ mit der Stadt Pößneck fortgesetzt werden. So habe die Wohnungsgesellschaft in diesem Jahr nicht nur den Altstadtplatz - wir berichteten -, sondern auch etliche „Splitterflächen“ bis hin zu Fünf-Quadratmeter-Flecken an die Stadt abgetreten. Letzten Endes habe die GWG auf diesem Wege „mehr als 100.000 Euro“ erlöst. Nach und nach sollen weitere öffentlich genutzte Grundstücke und sonstige Kleinstflächen, mit welchen die GWG nichts anfangen könne, kommunalisiert werden.