Saale-Orla-Kreis: Linke beklagt „Demokratie-Abbau im ländlichen Raum“

Pößneck. Philipp Gliesing: Wahllokal-Zusammenlegung muss eigentlich nicht sein

„Meine Eltern sind 1989 für freie Wahlen auf die Straße gegangen. In Keila bin ich neben dem Infostand des Demokratischen Aufbruchs groß geworden. Heute gibt es kein Wahllokal mehr im Ort – weil absehbar zu wenige Menschen an der Wahl teilnehmen würden! Dieser Demokratie-Abbau ist nicht hinnehmbar und ein falsches Signal im ländlichen Raum zur Bundestagswahl.“ Das erklärt Philipp Gliesing, Vorsitzender der Linken im Saale-Orla-Kreis, zur OTZ-Berichterstattung über die Streichung von Wahllokalen in sechs Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften Ranis-Ziegenrück und Oppurg sowie im Oberland, dort unter anderem in Oberlemnitz.

Im Wahlkampf sei Gliesing wiederholt von Wählern auf die neue Situation angesprochen worden, so eine Mitteilung vom Donnerstag. „Die Bürger sind enttäuscht und können es nicht fassen. Der Wahlgang ist kein lästiges Verfahren, sondern elementar für die Demokratie. Auch wenn es einen gewissen Verwaltungsaufwand bedeutet und vielleicht mehr Briefwähler zu erwarten sind, ist damit in den meisten Orten auch eine Stärkung der Gemeinschaft verbunden“, so der Linke-Politiker.

Nach Rücksprachen mit Mitstreitern aus dem Saale-Holzland-Kreis, wo es eine größere Zahl betroffener Gemeinden gibt, seien Landesbehörden eingeschaltet worden. Eine Auskunft aus dem Innenministerium habe ergeben, dass die Ausdünnung der Wahllokale mit § 68 Absatz 2 der Bundeswahlordnung begründet werde. „Dieser regelt jedoch lediglich die Zählung der Wähler und dass die Wahlzettel im Falle, dass weniger als 50 Personen gewählt haben, an einen anderen Ort zur Auszählung verbracht werden können – mehr nicht“, so Gliesing. „Gerade das bedeutet, dass die Bundeswahlordnung davon ausgeht, dass es weiterhin kleine Wahllokale geben wird. Würde die Zusammenlegung kleiner Wahllokale das Ziel sein, dann wäre eine solche Bestimmung nicht notwendig.“

Zu klären sei natürlich, in welchem Maße im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung in Verwaltungsgemeinschaften solche „Rationalisierungen“ notwendig seien. Zudem würden sich weitere Fragen ergeben, zum Beispiel: Wer ersetzt den Bürgerinnen das Fahrgeld in die Nachbargemeinde? Wo bleibt die ökologische Nachhaltigkeit, wenn kein fußläufiges Wahllokal zu erreichen ist? Was bedeutet diese Zentralisierung für den Infektionsschutz?

„An die Wähler und Wählerinnen in den betroffenen Gemeinden appellieren wir, sich nicht vom Wählen abhalten zu lassen und gegebenenfalls nachbarschaftliche Fahrgemeinschaften zu bilden“, resümiert Gliesing. Er fordert den Bundes- und Landeswahlleiter auf, eine „rechtliche und kulturelle Würdigung der Entscheidung zur Zentralisierung von Wahllokalen“ vorzunehmen.

