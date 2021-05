Linke erinnert mit Kranzniederlegungen im Orlatal an das Ende des II. Weltkrieges

Langenorla/Pößneck/Neustadt/Triptis. Auf politische Kundgebungen wird am 8. Mai verzichtet. An den Gedenksteinen in Langenorla, Neustadt und Triptis und im Ehrenhain in Pößneck werden aber Kränze niedergelegt.

Am 8. Mai 1945, heute vor 76 Jahren, kapitulierte das faschistische Deutsche Reich nach der militärischen Niederlage gegenüber den Alliierten. Dieser Tag wurde in ganz Europa als Befreiung vom Faschismus gefeiert und ist ein wichtiger Bezugspunkt für die internationalen Beziehungen geworden. Das stellt die Linke Saale-Orla in einer Mitteilung fest.

„Es ist ein wichtiger Auftrag an die Nachgeborenen, die Erinnerungen und Zeitzeugnisse der Überlebenden zu bewahren und weiterzutragen“, so der Landtagsabgeordnete Ralf Kalich. „Die Bundesregierung sollte den 8. Mai zu einem Feiertag erklären, um damit auch die internationalen Beziehungen im Sinne einer Völkerverständigung zu stärken“, fordert Frank Tempel, Mitglied im Bundesvorstand der Partei, der heute an einer der Kranzniederlegungen der Linken in der Region teilnehmen will.

Die Partei erinnert im Orlatal an folgenden Mahnmalen an den Tag der Befreiung:

Langenorla, 13 Uhr, Zwangsarbeiter-Gedenkstein;

Pößneck, 13.30 Uhr, Ehrenhain Rudolf-Diesel-Straße;

Neustadt, 14.30 Uhr, Todesmarsch-Gedenkstein am Friedhof;

Triptis, 15.30 Uhr, Todesmarsch-Gedenkstein Geraer Straße.

Wegen der Pandemie wird auf politische Kundgebungen weitestgehend verzichtet. „Wir werden nur individuell Kränze niederlegen und uns an Maskenpflicht und Abstandsgebot halten“, teilte die Linke mit.