Linke-Kommunalpolitiker Dieter Knüpfer ist nun Ehrenstadtratsmitglied in Triptis

Der Linke-Kommunalpolitiker Dieter Knüpfer ist zum Ehrenstadtratsmitglied der Stadt Triptis ernannt worden. Die Urkunde wurde dem 77-Jährigen in der Stadtratssitzung vom Dienstagabend feierlich von Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr) verliehen. Das Stadtoberhaupt setzte damit einen Stadtratsbeschluss um, der zuvor in nichtöffentlicher Sitzung und unter dem Ausschluss Knüpfers einstimmig gefasst wurde.

Mit dem erstmals seit 1990 verliehenen Titel des Triptiser Ehrenstadtratsmitgliedes werden Knüpfers „besondere Verdienste um die Stadt“ gewürdigt, wie es auf der entsprechenden Urkunde heißt. Der 77-Jährige wirke ununterbrochen seit Mitte 1994 ehrenamtlich im kommunalen Parlament mit und habe sich in all den Jahren leidenschaftlich um das Wohl der Kommune und ihrer Bürger eingesetzt, so der Bürgermeister in seiner kurzen Laudatio.

Ein besonderes Anliegen Knüpfers, der fünfzehn Jahre lang auch Mitglied des Kreistages Saale-Orla war, sei laut Orosz die Sicherung des Schulstandortes Triptis gewesen. Hierfür habe er sich gern mit Ex-Landrat Frank Roßner (SPD) angelegt, der eine Schließung der Grund- und der Regelschule beabsichtigt habe, so Knüpfer später in seinen Dankesworten. Von der Ehrung sichtlich gerührt, versprach der 77-Jährige, dass er auch sein sechstes Stadtratsmandat bis zum letzten Tag erfüllen werde.

Orosz wiederum betonte, dass Knüpfer mit seiner Meinung nie hinterm Berg gehalten habe, Worten aber auch Taten folgen ließ. Das Stadtoberhaupt bedachte außerdem Marianne Knüpfer mit einem freundlichen Gruß, habe sie doch ihrem engagierten Mann stets verständnisvoll den Rücken freigehalten.

Knüpfer sitzt genauso lange wie Orosz im Triptiser Stadtrat, wobei Letztgenannter dem kommunalen Parlament seit Mitte 2018 kraft seines Amtes angehört. Dienstältester Kommunalpolitiker vor Ort ist allerdings Alt- und Ehrenbürgermeister Berthold Steffen, der dem Stadtrat gut 28 Jahre kraft Amtes und seit gut acht Monaten als gewähltes Mitglied angehört.