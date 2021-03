Literarischer Gruß aus Ranis zum Mitnehmen

Ranis. Raniser Broschüre „Zurück zur Burg“ geht nächste Woche in Druck. Kostenfrei in der Region erhältlich

Man möchte fast meinen, die Kultur schläft vielerorts. Denn Veranstaltungen, die das Schaffen von Künstlern, Literaten und Musikern der breiten Öffentlichkeit präsentieren, sind praktisch nicht vorhanden. Unter enggefassten Bedingungen waren zumindest zwei Lesungen in den vergangenen zwölf Monaten auf der Kunstburg Ranis und die Kinderliteraturtage in der Grundschule Krölpa unter der Ägide des Vereins „Lesezeichen“ im Herbst möglich. Neben den zahlreichen Onlineangeboten des Vereins ist derzeit noch eine bald in der Region kostenfrei erhältliche Broschüre in Arbeit, wie Projektmanagerin Jessika Bechler verrät.