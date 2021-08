Literarischer Temperatursturz in Pößneck

Die Pößnecker Kinderbuchautorin Alexandra Richter liest beim „Sommer in der Stadt“ auf dem Markt in Pößneck.

Pößneck. Kinderbuch-Lesung beim „Sommer in der Stadt“.

Ein Hin und Her zwischen den Jahreszeiten hat der „Sommer in der Stadt“ am Dienstagnachmittag in Pößneck geboten. Denn bei sommerlichem Wetter las die einheimische Autorin Alexandra Richter vor etwa 30 Kindern ausgerechnet aus ihrem Buch „Feenella. Ein Wintermärchen“.

Das Publikum fand trotz des literarischen Temperatursturzes schnell Gefallen daran, mit den von einer Schneeflocke zum Leben erweckten Schneemännern Cas und Nic durch den winterlichen Kaspaladawald zu irren.

Der Weg der coolen Hauptfiguren führte vorbei an zwielichtigen Wölfen der Nordflotte, gefährlichen Schneeleoparden und anderen unterkühlten Gesellen. Kam die Geschichte hier noch in klassischer Märchenmanier daher, erinnerten die Passagen über das magische Licht Nabor und den schneemännischen Dialekt dann eher an moderne Science-Fiction-Romane.

Die Lesepausen nutzte Richter immer wieder, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel streute sie einen Exkurs über die Bedeutung von Schmetterlingen ein – und landete damit auf kindgerechte Weise beim Thema Artenschutz. Sie präsentierte auch ein selbstgebasteltes Kunstwerk aus winterlich verzierten Plastikdeckeln samt einer Preisfrage: Wie viele Elemente sind hier verbaut? 886 hieß am Ende Richters Antwort, die nicht nur die Kinder im Publikum verblüffte. „Ich wollte euch einfach zeigen, wie viel nutzlosen Plastikmüll wir produzieren“, kommentierte Richter das Rätselspiel.

Die Zuhörer nutzten die Lesung auch, um die Atmosphäre auf dem Markt zu genießen. Die Buchhandlung Am Markt, die die Lesung in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Pößneck organisiert hatte, versorgte die Kinder unterdessen mit Süßigkeiten – und die Eltern bei Bedarf mit Kaffee und Kuchen.