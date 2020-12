Lockdown in Pößneck: Im Stadtmuseum wird dennoch gewerkelt

Von Marcus Cislak

Pößneck. Auch Museen müssen in diesen Tagen geschlossen bleiben. Das heißt aber nicht, dass die Mitarbeiter untätig sind. Sie können sich verstärkt um Aufgaben kümmern, die kaum für die Öffentlichkeit sichtbar sind. „Sammeln, beraten, forschen“, nennt Antonie Lau, Museumsleiterin des Pößnecker Stadtmuseums 642, die primären Bestimmungen. „Die Ergebnisse der Arbeit stellen wir aus und vermitteln sie den Besuchern.“

Während der Schließzeit sei es verstärkt möglich, Grundsätzliches zu erledigen. Zwei dieser Projekte waren die Sicherung von zwei ziemlich in Mitleidenschaft gezogenen Gemälden der Pößnecker Familie Seige und die weitere Digitalisierung des Museums. Für beides konnten Fördergelder an Land gezogen werden.

Die beiden 1919 entstanden Porträts von Gustav Max Seige und seiner Frau Johanna – gemalt von dem Thüringer Künstler Hans W. Schmidt – sind mit finanziellen Hilfen aus der Thüringer Staatskanzlei für insgesamt 2500 Euro von der Arnstädter Restauratorin Sintja Bitter in einen repräsentativeren Zustand gebracht worden. Die Gemälde wurden gereinigt, geplättet und auf neue Rahmen aufgezogen.

Ein Dachbodenfund

„Die in Nürnberg lebende Enkelin von Johanna Seige hat in den 1990ern die geknickten und gerollten Leinwände gefunden“, erzählt Lau die Geschichte des Dachbodenfunds. Deutliche Bruchstellen sind erkennbar, scheinbar hat sogar etwas Schweres darauf gestanden. Das Damenporträt ist – im Gegensatz zu dem des Herren – stark beschnitten.

Beide sind in den Wirren des ausgehenden Zweiten Weltkriegs von den Rahmen getrennt worden, das von Gustav Max Seige akkurater, als das herausgeschnittene von Johanna. Während das Bild des Mannes in Originalgröße erhalten ist, sind bei dem der Frau nur noch etwa zwei Drittel vorhanden.

Die auf dem Männerporträt erkennbare Signatur des Künstlers, welcher auch ein Porträt Friedrich I. anfertigte, zeige, dass der Familienzweig der Pößnecker Tuchmacher-Familie eine höhere Stellung, finanzielle Möglichkeiten und auch Verbindungen in gewisse Kreise gehabt haben musste, um sich die Anfertigung solcherlei Porträts leisten zu können, meint Museumsleiterin Lau.

„Wenn man damals in der Provinz lebte, hatten vermutlich die wenigsten Verbindungen zu solchen Kreisen, wie dem in Weimar lehrenden Hans W. Schmidt. Die Familie Seige war sicherlich nicht gerade unbedeutend gewesen“, schlussfolgert sie.

Eine Restauration der Bilder strebt die Museumschefin übrigens nicht an, denn der jetzige Zustand mit den Spuren der Knicke erzähle authentisch die Geschichte der Gemälde. Die aufgespannten Gemälde werden in die Sammlung gestellt und bei thematisch-passender Gelegenheit der Öffentlichkeit gezeigt, informiert sie.

Digitaler Museumsbesuch

Während diese Fördermittel noch vorm ersten coronabedingten Lockdown beantragt waren, gab es während der dann folgenden damaligen Schließung der Kulturinstitutionen weitere finanzielle Zuwendungen, um den Interessierten die Möglichkeit zu geben, kontaktarm Ausstellungen zu besuchen, auch von zuhause aus. Die Digitalisierung ist bei diesem Förderprogramm des Bundes der Hauptschwerpunkt.

„Neben Hygieneartikeln, wie Handschuhen und Desinfektionsmitteln, sind technische Voraussetzungen geschaffen worden, dass überall im Haus WLAN verfügbar ist“, so Lau über den Einsatz der 15.000 Euro. Vor wenigen Tagen sind die lokalen Techniker fertig geworden, das System funktioniere. So soll man beim Besuch des Museums in Zukunft mittels einer Handy-App den Audioguide abrufen können. So bräuchte man sich dann die Geräte nicht mehr auszuleihen, nennt Antonie Lau den hygienischen Aspekt.

Das soll aber nur der erste Schritt sein, in Zukunft könne man Zugang zu weiterführenden Informationen erwarten. Die temporären Sonderausstellungen sollen dann auch dauerhaft digital zugänglich sein. „Dieser Bereich ist derzeit im Aufbau begriffen“, sagt sie. Mitarbeiter pflegen dazu nach und nach die Inhalte auf der Homepage ein, in einem noch nicht sichtbaren Bereich.