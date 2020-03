Gertewitz. In Gertewitz steht der Löschwasserteich auch in diesem Jahr auf der Agenda. Im derzeitigen Zustand drohen Probleme.

Löschwasserteich auch 2020 auf der Gertewitzer Agenda

Die Reaktivierung eines Löschteichs, Flachsröste genannt, steht weiterhin auf der Agenda der Gemeinde Gertewitz, so Bürgermeister Günter Brüsch. Jenes Gewässer solle als Reserve vorgehalten werden, falls der eigentliche Löschteich in der Dorfmitte austrockne, wie es bereits in der Vergangenheit geschehen sei. „Die notwendigen behördlichen Genehmigungen sind erteilt. Nun müssen wir ein Ingenieurbüro finden, welches das Vorhaben plant, damit es baulich umgesetzt werden kann“, teilt Brüsch mit.

Allerdings warte die Gemeinde noch auf den Kostenvoranschlag, um abschätzen zu können, ob man es sich leisten könne. „Wir haben zwar im Haushaltsplan 2020 Geld eingestellt, aber ob es reicht, ist unklar“, schränkt er ein. Diese Maßnahme sei allerdings nicht förderbar, wie er auf Nachfrage sagt. Das Gewässer sei bislang ein Durchlauf-Teich, so Brüsch. Das heißt, das Wasser könne nicht angestaut werden, weil ein Deich in der Vergangenheit geschlitzt worden war. Der Angerbach soll, so die Vorstellung, um das Wasserreservoir herumgeleitet werden, so dass der Löschteich „kontrolliert befüllt werden kann“, so der Bürgermeister weiter. Neue Sitzbänke werden aufgestellt Schon fortgeschrittener ist man beim angedachten Aufstellen von zehn Sitzbänken in der Gemarkung Gertewitz. „Die Gemeinde hat Ende 2019 zehn hölzerne Bänke für 3200 Euro gekauft.“ Demnächst wollen Feuerwehr, deren Verein und das Kommunalparlament einen Termin finden, um die Sitzgruppen an den von den Gertewitzern gewünschten Standorten aufstellen zu können. Zudem sind Verschönerungsmaßnahmen in der dörflichen Begegnungsstätte angedacht. Derzeit laufen die Ausschreibungen für die Erneuerung der Elektrik. „Leider ist noch kein Angebot abgegeben worden“, weiß der Bürgermeister zu berichten. Er sei allerdings optimistisch, dass sich noch ein geeigneter Betrieb finde. Er ergänzte, dass die Gemeinde Material zur Verfügung stelle, die für einen frischen Farbanstrich in den Räumlichkeiten benutzt werden sollen.