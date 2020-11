Löschwasserteich in Grobengereuth leckt

Ein dauerhaftes Sorgenkind der Gemeinde Grobengereuth ist die Bereitstellung von ausreichend Löschwasser, dass wurde einmal mehr in der jüngsten Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend deutlich. Der Löschteich leckt, allerdings ist unklar an welcher Stelle. Aus diesem Grund sollten unlängst Probeschachtungen und Reparaturen am vermuteten Leck, einem Kanal getätigt werden. Der Firma Rohlant aus Pößneck wurde der Auftrag per Beschluss in Höhe von 1266 Euro erteilt. Allerdings könnte sich die Ausführung noch etwas verzögen, weil die Firma personelle Engpässe habe, wie zu hören war.

Nichtsdestotrotz gilt diese Arbeit als Schritt in Richtung Sanierung des Grobengereuther Dorfteichs, welcher Wasser verliert. Im ebenfalls beschlossenen Haushalt 2021 der Gemeinde findet sich auch mit der Ertüchtigung des wichtigen Gewässers die größte Investitionsmaßnahme wieder. 35.000 Euro sind dafür eingeplant. Man hofft das das reicht, denn es ist jede Menge zu tun. Viele soll auch in Eigenleistung passieren, um die Kosten zu minimieren, wie zu hören war. So müsse zum Beispiel die Begrünung entfernt werden, die als potenzieller Schadensverursacher gelten. Es stehe zu vermuten, dass das Wurzelwerk der Bäume den Damm beschädigt haben. Und deshalb der Löschteich leckt. Bürgermeister Eberhard Pilz merkte in dem Zusammenhang an, dass im Rahmen der Dorferneuerung in den 1990ern eine Auflage ergangen sei, dass der Dorfteich begrünt werden musste, um Fördermittel zu erhalten. Das würde sich nun rächen. Die Bepflanzungen nahe des Teichs und auch auf dem Deich wären ein Fehler gewesen, wie er rückblickend feststellt. Um das Gewässer zu sanieren, müsste als nächstes der bewuchs entfernt werden.