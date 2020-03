Louis aus Triptis macht Fortschritte

„Louis hat echte Fortschritte gemacht“, kann Alexandra Haupt, Mutter des kleinen, schwerkranken Triptiser Jungen, berichten. Erst vor wenigen Tagen kehrte die Familie aus der therapeutischen Klinik im slowakischen Piešťany zurück.

Im Adeli Medical Center erhielt der Zweijährige eine Intensivbehandlung, die ihn ein Stückchen in Richtung des Laufenlernens – dem erklärten Ziel – bringen soll. „Ich bin sehr zufrieden und dankbar, dass ihm das mit Hilfe der zahlreichen Spenden ermöglicht werden konnte“, sagt sie im Gespräch, während Louis genüsslich seinen Brei mampft.

Er gluckst vergnügt im Therapiestuhl vor sich hin und lässt sich von ihr Löffel für Löffel füttern. Nach der stärkenden Mahlzeit zeigt er, was er drauf hat. Louis dreht sich vom Rücken auf den Bauch, stützt sich dabei auf. Drückt sich in den Vierfüßlerstand, versucht sich zu bewegen, plumpst aber auf den Po, sitzt einen kurzen Moment, kann sich nicht halten und fällt auf die weiche Unterlage.

Dann beginnt er von Neuem. Wieder und immer wieder. Seine Mutter beobachtet ihn mit Stolz. Nach anfänglicher Skepsis vor dem Aufenthalt in der Slowakei ist sie nun vollends überzeugt, will unbedingt wieder dort hin.

Muskeln gestärkt, Bewegungen geübt

Louis lernte in der Slowakei Bewegungsabläufe. Foto: Alexandra Haupt

Louis hat jede Menge in den knapp zwei Wochen gelernt. „Bewegungsabläufe wurden trainiert, die Muskeln im Becken- und Hüftbereich gestärkt“, fasst seine Mutter zusammen und ergänzt: „Er kommt jetzt einfacher ins Sitzen.“

Ein wichtiger Schritt hin zum Laufen. Man habe Louis Therapien per Video dokumentarisch festgehalten. Momentan warte sie auf den Bericht des dortigen Arztes, „damit wir eine Art Leitfaden erstellen können für die Zukunft“, so Haupt.

Jetzt heißt es da ansetzen, wo man in der slowakischen Einrichtung aufgehört hat. Das gestaltet sich derzeit allerdings alles andere als einfach. „Da sich mitunter drei Therapeuten gleichzeitig um ihn kümmerten, stößt man daheim schnell an seine Grenzen“, stellt Haupt fest.

Wegen den geschlossenen Kindergärten könne Louis keine Frühförderung erhalten, die Logopädie sagte ab und Physio- und Ergotherapie könne künftig auch nur noch reduziert, vielleicht sogar auch abgesagt werden. „Ich habe vollstes Verständnis für die Absagen in der schwierigen Situation. Es ist mir klar, dass es jetzt wichtigeres gibt in Zeiten des Coronavirus“, sagt Haupt.

Corona-Krise überschattet weitere Therapie

Alexandra Haupt und Louis in den heimischen vier Wänden. Foto: Marcus Cislak

Rückblickend schätzt sie sich glücklich, dass Louis, bis auf den letzten Therapietag, den Aufenthalt in Piešťany erleben durfte. Die Familie hätte am Samstag, 14. März, abreisen sollen. Doch: „Wir haben am Donnerstag die ersten Meldungen zur geplanten Schließung der tschechischen Grenzen gehört, blieben besonnen und reisten am Freitag ab“, erzählt Haupt.

Sie fuhren schließlich um die Tschechische Republik herum, weil zum Teil an jenem Tag schon Grenzkontrollen durchgeführt wurden. So ging die Rückreise nach Triptis durch Österreich. Das sei zwar ein Umweg von knapp 200 Kilometern gewesen, aber Zeit habe man letztlich kaum verloren. „Wir sind ganz entspannt am Abend angekommen“, sagt die Mutter.

Alexandra Haupt befürchtet, dass die Corona-Krise das medizinische Zentrum in der Slowakei in wirtschaftliche Bedrängnis bringe, denn derzeit sei die Klinik geschlossen, wie sie erfuhr.

„Ich möchte gern mit Louis im Herbst noch einmal dorthin fahren“, sagt sie. Sie schätzt, dass durch die noch laufende Spendenaktion von den circa 5000 Euro noch etwa 1000 Euro übrig sind. Dankbar ist sie über die Welle der Solidarität, denn unter anderem haben sich eine Schule, eine Gaststätte, ein Friseur oder ein Fußballverein Aktionen ausgedacht, um Geld zu sammeln. Doch die damit verknüpften Veranstaltungen sind wegen der Corona-Krise abgesagt worden, Unternehmen sind geschlossen.

