Lust auf Frühling ist im Saale-Orla-Kreis angekommen

„Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass der Wunsch nach Selbstversorgung bei den Menschen wieder zunimmt“, sagt Gärtnermeister Stefan Schedel. Inzwischen ist aus der Aufwärtskurve eine waagerechte Linie geworden, irgendwo in der Mitte – zwischen Anbau und Einkauf, zwischen jungen und älteren Menschen.

Farbenprächtige Exemplare stärken sich gerade im wärmsten Gewächshaus der Gärtnerei. Foto: Dominique Lattich

In seine Gärtnerei, die er in dritter Generation in Kospoda führt, kommen viele Menschen aus dem Saale-Orla-Kreis und auch darüber hinaus. Auch jetzt, wenn er nicht mehr so oft zu ihnen kommt.

„Wir sind elf Jahre lang jede Woche auf den Markt nach Gera gefahren“, erzählt er. Doch mit drei Mitarbeitern, die sich etwa zur selben Zeit umorientieren wollten, schraubte der Gärtner das Angebot für die Geraer zurück. „Inzwischen sind wir nur noch drei Mal im Jahr dort“, erzählt er.

Pflanzen für die nächste Saison wachsen bereits

Zu tun gibt es auf dem 1,6 Hektar großen Grundstück noch immer genug. Von Gewächshaus zu Gewächshaus wird es wärmer und die Luftfeuchtigkeit immer höher.

Noch recht frisch ist es bei den Gänseblümchen, Primeln und Stiefmütterchen. Während es im Kalthaus gerade einmal zwei Grad Celsius anzeigt, sind es im Gewächshaus daneben bereits 15 Grad. Dort riecht es nach warmer, nasser Erde. „Das sind bereits die Pflanzen für die nächste Saison“, sagt Stefan Schedel bei einem kleinen Rundgang. „Viele Pflanzen, die sonst erst im Sommer rausgehen, sind schon voll im Geschäft“, weiß der Fachmann.

Diese Art des Gänseblümchens blüht schon. Foto: Dominique Lattich

„Es ist alles ein bisschen anders“, sagt der Inhaber und bezieht sich damit auch auf die Experimentierfreude der Hobbygärtner. Junge Familien mit eigenem Garten wollen auch oft selbst Dinge anpflanzen. Den Schrebergarten jeden Tag zum Gießen aufsuchen, sei vielen zu lästig.

Auch die Grabpflege der jüngeren Generation sei schlichter geworden. Urnengräber sind kleiner, Erdbestattungen oder gar Doppelgräber sind nicht mehr „gefragt“, auch das merkt der Gärtner am Kaufverhalten.

Schmunzelnd erzählt er, wie manche Leute Pflanzen zu früh kaufen und mit welchen Methoden sie Wärme in kleinen Gewächshäusern halten wollen. „Ich rate dann doch, zusätzlich zu heizen.“

Gärtnermeister gibt Tipps

Schließlich verlieren viele Hobbygärtner die Freude am sogenannten „grünen Daumen“, wenn Ernten misslingen oder Pflanzen vertrocknen, wie Schedel sagt. „Auch das passiert, wenn man zu zeitig beginnt. Dann ist das Wasser bereits im Hochsommer alle. Und Leitungswasser nehmen? Das möchten viele nicht.“ Der Rat vom Fachmann kann die Lust zum Gärtnern also auch aufrecht erhalten.

Daneben gibt es Sachen, die von allein ihren Weg finden: „Erdbeeren waren eigentlich immer was für den Sommer, jetzt gehen sie im Frühjahr bald besser“, sind seine ersten Beobachtungen.

Es geht weiter in das nächste Gewächshaus: 18 Grad Celsius. Kleine gesteckte, noch ganz zerbrechliche Pflanzen fangen hier an zu gedeihen. Noch winzig sind die Blätter der Pflanzen, die bald Paprikaschoten hervorbringen werden. Auch verschiedene Basilikum-Arten hat der Gärtner in dem wärmsten Gewächshaus

Auch diese Primeln sind bei Hobbygärtnern beliebt. Foto: Dominique Lattich

verteilt. Daneben auch Exoten wie Physalis, Auberginen, Wasser- und Zuckermelonen. Doch der essbare Teil ist noch lang nicht fertig.

Tag der offenen Gärtnerei im April

Ein bisschen Geduld ist gefragt. „Und genug Wasser und Dünger.“ Das Wasser für seine Pflanzen sammelt der Gärtner aus den Dachrinnen der Gewächshäuser. „Um die 600 Kubik“, schätzt er, sei in dem Wasserbecken.

Normalerweise sind die Bereiche für die Kunden nicht zugänglich, aber zum Tag der offenen Gärtnerei am letzten Samstag im April macht der Chef eine Ausnahme.

Auf dem Rundgang nimmt er einige Pflanzen mit – eine Bestellung, wie er später erklärt. Und während die guten Stücke den Mitarbeiterinnen übergeben werden, holt bereits der nächste Kunde seine Pflanzen ab. Die Vorfreude auf die Blütenpracht der warmen Monate hat den Saale-Orla-Kreis erreicht.