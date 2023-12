Bei einem Unfall in Pößneck ist ein Mädchen verletzt worden (Symbolbild).

Unfall an Fußgängerüberweg Mädchen wird bei Unfall in Pößneck verletzt

Pößneck Bei einem Unfall in Pößneck ist ein Mädchen verletzt worden. Sie war vom Auto eines 84-Jährigen erfasst worden.

Ein Mädchen ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Pößneck verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 281 von Neustadt an der Orla in Richtung Saalfeld.

Am Kreisverkehr auf Höhe des Kauflands überquerte zu dem Zeitpunkt eine Zwölfjährige den Fußgängerüberweg. Aus unbekannter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Das Mädchen wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

