Märchenstunde in der Kirche

„Es war einmal...“ – so war es am vergangenen Samstag in den Kirchen von Bahren, Bodelwitz, Daumitsch, Gertewitz, Gössitz, Wernburg und Wilhelmsdorf zu hören, denn die Kirchgemeinden hatten zu der Veranstaltung „Märchen in der Kirche“ eingeladen. Große und kleine Besucher waren gekommen, um ganz verschiedenen bekannten und unbekannten Märchen im Dämmerlicht bei Punsch und Keksen zu lauschen. Im Anschluss an die Märchenstunde konnten die Kinder kleine Basteleien gestalten und mit nach Hause nehmen. „Die Initiative kam aus den Kirchgemeinden, die bewusst nach Angeboten für junge Familien suchen, um ihnen den Zugang zur Kirche und zur Kirchgemeinde zu erleichtern. Ein ganz herzliches Dankeschön allen Helfern, Vorlesern und die Teilnehmern, die dieser Einladung folgten“, sagte Stefanie Schwalbe, Pfarrerin des Kirchgemeindeverbandes Gössitz-Wernburg.