Manga-Zeichenkurs an der Stadtbibliothek Neustadt weckt Interesse

Das Interesse am Manga-Workshop in der Stadtbibliothek war groß.

Neustadt (Orla). Franz Steinhorst von der Mal- und Zeichenschule in Weimar erklärt den Neustädter Kindern, worauf zu achten ist.

Konzentriert schauen die Jungen und Mädchen, wie auf der Maloberfläche des Whiteboards Strich um Strich zu einem Auge wird. Franz Steinhorst hält den zugehörigen Stift in der Hand und erklärt, worauf zu achten ist.

Er ist der Zeichenlehrer, der am Sonnabend in der Stadtbibliothek Neustadt den etwa 20 Teilnehmern beibringen möchte, wie man Mangas - also japanische Comics - malt. Normalerweise tut er das an der Weimarer Mal- und Zeichenschule und ist dankenswerterweise der Einladung aus der Orlastadt gefolgt, wie Bibliotheksleiterin Astrid Götze erzählt.

Ufos neben Rittern und Wirbelstürmen

Zur Einstimmung gibt es aber eine ganz besondere Übung. Alle bekommen ein weißes Blatt und ein Thema, das zeichnerisch umgesetzt werden soll: Weltall. Nach zwei Minuten reichen sie ihr Blatt an den linken Nachbarn weiter. Nächstes Thema: Natur. Zur Weltall-Idee des Vorgängers muss nun also ein Natur-Motiv ergänzt werden. In der dritten Runde kommt noch das Mittelalter hinzu. Ganz ungezwungen entstehen so Wirbelstürme neben Satelliten oder Ufos neben kämpfenden Rittern.

Damit ist die erste Vorsicht überwunden und es geht an die Besonderheiten des Mangazeichnens. Keinesfalls sollen die Figuren wie echte Menschen aussehen. Die Kunst ist es zu stilisieren, erklärt Franz Steinhorst. Der Fokus an diesem Tag liegt auf dem Gesicht. Für eine Nase reichen schon zwei Punkte, bei den Haaren wird lediglich die Form der Frisur gemalt.

Eine eigene Fantasiefigur entwickeln

Eine, die das bereits regelmäßig in ihrer Freizeit ausprobiert, ist Coleen Pellinghoff. „Ich entwerfe auch meine eigenen Charaktere“, erzählt die 13-Jährige und öffnet ihr Skizzenheft, indem allerhand fantasievolle Figuren zu sehen sind.

Nicht nur sie, sondern alle Kinder und Jugendlichen entwickeln schnell Freude an den Aufgaben und können nach etwa sechs Stunden intensiven Zeichnens ihren selbst gestalteten und colorierten Manga-Charakter mit nach Hause nehmen.