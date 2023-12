Mann bedroht in Schleiz zwei Jugendliche mit einem Messer

Die Polizei in Schleiz wurde Donnerstagabend aufgrund einer Bedrohung alarmiert.

Schleiz Zwischen den Feiertagen musste die Feuerwehr der Polizei dabei helfen, Zugang zu einem Tatverdächtigen zu erhalten.

Am Donnerstagabend bedrohte ein Schleizer zwei Jugendliche, sodass Polizei und Feuerwehr zum Einsatz anrücken mussten. Kurz vor 20 Uhr kam es in der Nikolaistraße in Schleiz zu einer zunächst verbalen Bedrohung durch den Mann, nachdem zwei Jugendliche offensichtlich Böller geworfen hatten. Außerdem soll der Mann ein Messer vorgezeigt haben.

Ermittlungen ergaben dann Hinweise auf die Anschrift des nunmehr Beschuldigten. Jedoch wollte er seine Tür nicht öffnen. Mithilfe von Einsatzkräften der Feuerwehr wurde Zugang verschafft. Der 40-Jährige konnte laut Polizeibericht angetroffen und befragt werden. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von über 1 Promille. Der Mann wurde belehrt und gegen ihn unter anderem aufgrund des Verdachts der Bedrohung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das zur Tat benutzte Messer wurde während der Wohnungsdurchsuchung gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in eine Firma

Es wird um Zeugenhinweise zu einem Einbruch gebeten, der sich im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen zugetragen hat. Laut Polizei drangen bisher unbekannte Täter in eine Firma in Schleiz im Löhmaer Weg ein. Es wurden hierbei mehrere Türen beschädigt und Bargeld entwendet. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz, Telefon 03663/4310, zu melden.