Die Feuerwehr Pößneck hilft beim Einsatz in Langenorla

Mann bei Baumfällung in Langenorla schwer verletzt

Ein 65-jähriger Mann ist am Samstagmorgen bei Baumfällarbeiten schwer verletzt worden. In einem Waldstück nahe der Ortsverbindungsstraße von Langenorla nach Freienorla wollte er einen Baum umlegen. Beim Fallen krachte der Baum in einen weiteren Baum und zerbrach. Der 65-Jährige wurde von Trümmerteilen getroffen und eingeklemmt. Seine beiden 33- und 45-jährigen Söhne, die ebenfalls im Wald waren, alarmierten den Rettungsdienst.