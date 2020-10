Bei einem Brand in Moderwitz konnte Schlimmeres verhindert werden. (Symbolbild)

Moderwitz . In Moderwitz konnte ein Mann bei einem Brand im Nachbarhaus Schlimmeres verhindern. Die Nachbarn waren im Urlaub.

Mann löscht in Moderwitz Brand in Haus von Nachbarn

Bei einem Brand in Moderwitz im Saale-Orla-Kreis wurde am Sonntagabend ein Mann leicht verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, habe der Mann einen Schwelbrand auf dem Balkon des Nachbarhauses entdeckt.

Die Bewohner des Hauses seien im Urlaub gewesen. Durch den Nachbar konnte der offensichtlich durch eine explodierte Lampe der Außenbeleuchtung ausgelöste Brand gelöscht werden. Dabei habe sich der Mann leicht verletzt und wurde vorsorglich von einem Arzt behandelt.