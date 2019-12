Ein 30-Jähriger stellte seinen BMW am Donnerstagmorgen in der Tür der Deutschen Bank in Pößneck ab.

Pößneck. Kurioser Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtstages in Pößneck.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann stellt BMW mitten in der Tür der Deutschen Bank ab

Ein 30-jähriger Pößnecker ist in den frühen Donnerstagmorgenstunden mit seinem Auto in die Tür der Deutschen Bank in Pößneck hinein gefahren. Dort hat er den BMW stehen gelassen, um dann nach Hause zu laufen. Entsprechende Informationen bestätigte am Donnerstagnachmittag die Polizeiinspektion Saale-Orla auf Nachfrage.

Was der Mann wohl gegen 5 Uhr mit seinem Auto in der Fußgängerzone suchte und warum er es mitten in der Tür der Deutschen Bank parkte, sei noch unklar. Bei der ersten Vernehmung des 30-Jährigen habe dieser „nur wirres Zeug geredet“, sagte ein Polizist. Möglicherweise sei es eine Frust-Aktion gewesen. Mindestens eine Stunde nach dem Verkehrsunfall, wenn man den Vorfall so nennen will, sei bei dem Mann ein Atemalkoholwert von etwa 1,4 Promille festgestellt worden. Drogen seien hingegen nicht festgestellt worden. Seinen Führerschein ist der 30-Jährige jedenfalls los. Gegen ihn wird zunächst wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Sachbeschädigung ermittelt. Der Eingangsbereich der Deutschen Bank in Pößneck nach der Bergung des Unfallfahrzeuges. Foto: Hartmut Bergner An der Einrichtung der Deutschen Bank sei ein Schaden in Höhe von polizeilich geschätzten 10.000 Euro angerichtet worden. Die Reparatur des BMW würde wohl auch einen mittleren vierstelligen Betrag kosten. Die Filiale wurde am Donnerstagvormittag notdürftig abgesichert. Die Automaten im Eingangsbereich der Geschäftsstelle seien nach der Entfernung des Fahrzeuges uneingeschränkt nutzbar gewesen. Großaufgebot der Polizei nach Drohung am Pößnecker Gymnasium Großeinsatz am oberen Bahnhof in Pößneck