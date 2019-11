Marcus Cislak über Smartphone, Konzertkarte, Laubblätter

Jeder hat sich sicherlich schon einmal Gedanken gemacht, was man seinen Enkeln hinterlassen möchte. Was wäre, wenn man eine Zeitkapsel hätte, die man mit drei Dingen befüllen könnte, die heute wichtig sind, und die man – sagen wir – 100 Jahre liegen lassen würde. Das einfache Gedankenspiel klingt zunächst simpel, grübelt man darüber nach, fällt es gar nicht so leicht. Was würde ich in die Kapsel stecken?

Zuerst würde mir ein Smartphone einfallen. Hand aufs Herz: Es gibt derzeit kaum ein wichtigeres Ding. Ständig starrt man drauf. Denn man möchte wissen, was einem die Welt wichtiges (oder unwichtiges) mitzuteilen hat. Zweitens würde ich eine Konzertkarte aus meiner Sammlung hineinpacken. Musik ist mir wichtig, ohne sie kann ich nicht leben. Können es meine Enkel genauso wenig? Und drittens: Ein mit verschiedenen bunten Laubblättern beklebtes Papier. Denn die Klimadebatte beschäftigt uns. Junge Erwachsene protestieren für eine bessere Zukunft. Wie wird sich der Klimawandel ausgewirkt haben? Vielleicht gibt es einige der Bäume in 100 Jahren nicht mehr. Was würden Sie, lieber Leser, in eine Zeitkapsel stecken?