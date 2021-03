Mauerkrone der Bogenbrücke in Oppurg wird wohl erhöht

Die Mauerkrone der denkmalgeschützten Bogenbrücke in Oppurg soll in absehbarer Zeit saniert werden, da sie an einigen Stellen bröselt. Schon im vergangenen Jahr sind 20.000 Euro eingeplant gewesen. Allerdings sind noch nicht genügend Angebote von Baufirmen eingegangen, die sich mit den finanziellen Vorstellungen des Gemeinderats decken. Der Beschluss zur Vergabe wurde deshalb in die nächste Sitzung vertagt. Einem Wunsch von vielen Eltern kann nun auch nachgekommen werden: Die Denkmalbehörde signalisierte vor wenigen Tagen, dass die Mauerkrone um zwölf Zentimeter erhöht werden dürfe, so Bürgermeister Heiko Schoberth. Denn die Mauer fungiere als eine Art Brüstung und ist relativ niedrig. Das sei eine reelle Gefahr für die Kinder des Dorfes.