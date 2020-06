MDR-Liederlieferdienst in Solkwitz

MDR-Liederlieferdienst besucht Solkwitz

Am Mittwochnachmittag fand der gefragte MDR-Liederlieferdienst den Weg nach Solkwitz. Melanie Querengässer war vom Engagement der Kinder und Jugendlichen im Dorf so begeistert, dass sie den Sender anschrieb beziehungsweise zu einer Stippvisite einlud.

„In Solkwitz leben 14 Kinder und Jugendliche und alle haben in der für uns alle außergewöhnlichen Corona-Zeit prima mitgezogen. Neben den notwendigen Schulaufgaben haben sie die zusätzliche Freizeit sinnvoll genutzt, zum Beispiel den Rasen auf den Grünflächen im Dorf gemäht. Unterm Strich konnten und können fast alle Eltern durchweg auf Arbeit gehen. Da kann man doch auch mal dem Nachwuchs Danke sagen“, sagte Melanie Querengässer. Noch etwas umfassender fiel wohl der Brief an den Mitteldeutschen Rundfunk aus und das überzeugte die Organisatoren, wie die ebenfalls vor Ort gekommene Beatrix Henger bestätigte.

Schlagzeuger binden den Holzboden akustisch ein

Erst kurz vor Beginn, am Mittwoch gegen 16 Uhr, reisten Winfried Nitzsche, Sven Pauli, Stefan Stopora und Thomas Winkler an und bauten in Windeseile auf. Das gerade drübergezogene Gewitter und möglicher weiterer Regen führten zur Verlagerung des Platzkonzertes ins Veranstaltungszentrum der Dorfgemeinde. „Ideal!“, schwärmten die Musiker. „Wir sind alle Schlagzeuger und können den Holzboden akustisch hervorragend einbinden.“ Gesagt getan.

Mit Fingerschnippen und rhythmischen Stampfen ging es los. Keine Klassik sondern Musik, die den Akteuren wie den Zuhörern gleichermaßen sichtlich Spaß machte. So vergingen 20 Minuten wie im Flug und zum Abschluss wurde „Eine kleine Tischmusik“ in Kochschürze an vier Tischen und mit acht Kochlöffeln präsentiert. Applaus, Applaus, Applaus – die Überraschung war gelungen.

Die Musiker des MDR-Rundfunkchors und MDR-Sinfonieorchesters überraschen seit dem 27. April Tag für Tag Heldinnen und Helden des Alltags in der Coronakrise mit Mini-Dankeschön-Konzerten. Dazu machen sich jeweils mehrere Gruppen mit maximal vier Instrumentalisten beziehungsweise Sängern auf den Weg zu immer wieder neuen Auftrittsorten irgendwo in Mitteldeutschland. Mehrfach schon wurden Ständchen in den Saale-Orla-Kreis geliefert. Pro Tag hat es bis zu 18 Auftritte gegeben, wie zu hören war. Da kommen natürlich ganz schön viele Kilometer für den Liederlieferdienst zusammen, sagt er doch in drei Bundesländern Dankeschön. Noch bis Anfang Juni finden die willkommenen Mini-Konzerte statt.