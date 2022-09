Mehr als 500 Jahre alte Glocke in Knau erklingt wieder

Neustadt-Knau. 2012 kehrte die Bronzeglocke nach Knau zurück. Zunächst auf einer Palette platziert, hat sie nun einen Fuß und kann so angeschlagen werden.

Die Freude in Knau war groß, als 2012 nach 91 Jahren eine der Bronzeglocken, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in der Kirche läuteten, in die Gemeinde zurückkehrte. Nach langer Suche war es gelungen, ihren Verbleib ausfindig zu machen. Seit zehn Jahren kann der mehr als 500 Jahre alte Klangkörper nun schon im Erdgeschoss der Kirchenschiffes in Knau bestaunt werden, erklungen ist er in all dieser Zeit aber nicht. Das hat sich nun geändert.

Schon länger sei in der Kirchgemeinde immer wieder aufgeworfen worden, dass es toll wäre, wenn die Glocke wieder zu hören sein könnte. Vor allem Peter Künzel sei dies ein Herzensbedürfnis gewesen, sodass er über die Jahre das Projekt nie aus den Augen verlor. Bereits mehrere Ideen hatte es gegeben, wie man es umsetzen könnte, die Glocke wieder zum Erklingen zu bringen, konkret wurde es aber erst einmal nicht.

„Schwung kam in die Sache dann noch mal so richtig, als die Glocken im Glockenstuhl die elektrische Läuteanlage erhalten haben. Da war dann klar, dass nun auch die andere Glocke wieder klingen muss“, berichtet Pfarrer Christoph Backhaus.

In einem Gespräch habe Michael Gerhardt, Seniorchef der Kunstschmiede Gerhardt in Knau, berichtet, dass auch er sich bereits seit einiger Zeit darüber Gedanken mache und ihm die Idee gekommen sei, einen Fuß für die klöppellose Glocke zu bauen, durch den es möglich würde, die Glocke anzuschlagen.

Und auf einmal ging alles ganz schnell. Die Knauer Schmiedefamilie ging das Vorhaben an, sodass kürzlich die Glocke von der Holzpalette, auf der sie zuvor gestanden hatte, in gemeinschaftlicher Arbeit von Johannes Brüsch, Michael Gerhardt und Rudolf Weise auf den Fuß umplatziert werden konnte.

Die Glocke auf ihrem neuen Fuß. Foto: christina Weise

Und nach getaner Arbeit dauerte es auch nicht lange, bis ihr Klang wieder die Kirche erfüllte. Erstmals für die ganze Kirchgemeinde zu hören war sie zum Gottesdienst zu Beginn des Kindergarten- und Schuljahres, bei dem die Kinder die Glocke mit einem Hammer anschlagen haben. Und auch künftig soll sie in die Gottesdienste einbezogen werden.

„Wir wollen sie als Gebetsglocke nutzen, wenn wir Fürbitten sprechen. Und auch am Totensonntag soll die Glocke beim Verlesen der Namen der Verstorbenen geläutet werden“, so Christoph Backhaus.

Die Kirchgemeinde Knau bedankt sich für die großzügige Unterstützung der Kunstschmiede Gerhardt und für die Spenden, die es möglich gemacht haben, die mehr als 500 Jahre alte Glocke in Knau wieder zum Klingen zu bringen. Dieses Projekt ist eines von vielen, das durch das gute Miteinander in der Kirchgemeinde umgesetzt werden konnte, weiß der Gemeindekirchenrat das Engagement seiner Gemeinde und Knauer Kirchenfreunden zu schätzen. Weitere Vorhaben im Gotteshaus sollen auch noch in Zukunft realisiert werden, um dieses auch für die kommenden Generationen im Ort zu erhalten.

Die Bronzeglocke von Knau

Ursprünglich hatte das Gotteshaus in Knau vier Glocken, drei von ihnen wurden jedoch 1917 während des Ersten Weltkrieges zwangsweise eingezogen, um eingeschmolzen in der Rüstungsindustrie Verwendung zu finden.

Weil die verbliebene Bronzeglocke allein kein klangvolles Geläut abgeben konnte, verkaufte die Kirchgemeinde diese im Dezember 1922 gegen den Willen des damaligen Pfarrers. Vom Erlös in Höhe von 8400 Reichsmark wurden gut drei Jahre später drei neue Glocken aus Klangstahl in Apolda gekauft, die bis heute in Knau zu hören sind.

Lange Zeit wusste man in Knau nicht, wo die verkaufte Bronzeglocke verblieben war. Nach einiger Recherche konnte man jedoch in Erfahrung bringen, dass die 1509 in der Schleizer Glockengießerei Rosenberger hergestellte Glocke zum Inventar des Thüringer Museums in Eisenach gehört.

Nach dreijährigen Verhandlungen hat die Kirchgemeinde Knau die Glocke 2012 als Dauerleihgabe des Thüringer Museums zurück erhalten.