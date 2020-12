Mehr Geld für Kellersanierung in Kita Oppurg

Gabi Mellerke, Leiterin der Kita „Haus der kleinen Spatzen“ in Oppurg, zu Jahresbeginn in den betroffenen Kellerräumen.

Wurde noch im August an der Sanierung der Kellerräume in der kommunalen Kita „Haus der kleinen Spatzen“ geschäftig gearbeitet ( wir berichteten ), war kurz darauf wieder Schluss. Erst im November, drei Monate später, erhielt die Gemeinde, so Bürgermeister Heiko Schoberth, Kenntnis darüber, dass Kernbohrungen und veränderte Planungen notwendig wären, um für eine adäquate Belüftung der einst feuchten Mehrzweckräume zu sorgen. Knapp 2000 Euro an Mehrkosten entstanden, die per Nachtragshaushalt in der jüngsten Gemeinderatssitzung freigegeben wurden – mit knapper Mehrheit.