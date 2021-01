Mehr Platz für Durstlöscher in Pößneck

Autofahrer, die in Pößneck die Bundesstraße 281 entlangfahren, werden seit kurzem auf dem Gelände des Automatenservice Senf mit einer großen elektronischen Werbetafel auf Unternehmen der Region aufmerksam gemacht. Das ist aber nur ein kleiner Teil der umfangreichen Investitionen der in dritter Generation geführten Firma, die etwa 500 Getränke- und Speisenautomaten in ganz Ostthüringen besitzt.